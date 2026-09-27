i U2 kehren 2026 mit dem Album "Carnaval de Luz" zurück, es wird am 13. November erscheinen. Facebook / U2 Viele Hits, einige Raritäten 50 Jahre U2 – diese 50 Songs solltest du kennen Von ihren Anfängen in Dublin bis zu weltweiten Erfolgen: U2 blicken 2026 auf fünf Jahrzehnte gemeinsamer Bandgeschichte zurück. Von Jochen Dobnik 27.09.2026, 06:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 25. September 1976 begann in Dublin die Geschichte einer Band, die später weltweit große Erfolge feiern sollte. 50 Jahre danach zählen U2 zu den bekanntesten Namen der internationalen Rock- und Popmusik.

Mit zahlreichen erfolgreichen Songs, Alben und ausverkauften Tourneen erreichte die Band über Jahrzehnte hinweg ein großes Publikum. Ihre Musik begleitete mehrere Generationen und hinterließ deutliche Spuren in der Pop- und Rockkultur.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Vom Start in Dublin auf die großen Bühnen

Im Laufe ihrer Karriere entwickelten Bono, The Edge, Larry Mullen Jr. und Adam Clayton ihren Stil immer wieder weiter. Trotz musikalischer Veränderungen blieb die Band für viele Fans wiedererkennbar. Auch die enge Verbindung zum Publikum wurde zu einem wichtigen Teil ihrer Geschichte.

i ?

Das 50-jährige Bestehen bietet nun Anlass nicht nur für einen Rückblick auf diese außergewöhnlich lange Karriere, sondern auch für einen Blick voraus. Soeben hat die Band angekündigt, im November ihr neues Album "Carnaval de Luz" zu veröffentlichen.

Ein halbes Jahrhundert nach ihrer Gründung ist die Musik von U2 weiterhin weltweit präsent.

Diese 50 Songs von U2 solltest du kennen

1. I Will Follow

Erschienen 1980 auf dem Debütalbum "Boy", ist "I Will Follow" einer der frühesten Klassiker von U2. Bono schrieb den Song im Gedenken an seine Mutter Iris, die überraschend starb, als er erst 14 Jahre alt war. Musikalisch wird der Track von The Edges markantem, glasklaren Riff angetrieben, das den Post-Punk-Sound der frühen 1980er prägte. Bei Live-Konzerten entwickelte sich das Stück rasch zum Dauerbrenner und Eröffnungs-Highlight.

2. Gloria

"Gloria" erschien 1981 auf dem zweiten Album October und verbindet Post-Punk mit religiöser Symbolik. Die Besonderheit des Songs liegt in den lateinischen Zeilen des Refrains, die an ein klassisches Kirchengebet angelehnt sind. Adam Clayton glänzt hier mit einem prägnanten Bass-Solo, das zu den bekanntesten der Bandgeschichte zählt. Bei Anhängern gilt das Stück als leidenschaftlicher Höhepunkt der frühen U2-Ära.

3. Bad

"Bad" vom Album "The Unforgettable Fire" (1984) ist eine epische Ballade über die Heroinsucht, die in den 1980er-Jahren viele Jugendliche in Dublin traf. Unvergesslich ist die Live-Performance beim Live Aid-Konzert 1985 im Wembley-Stadion, als Bono die Absperrung überwand, um mit einem Fan zu tanzen. Dieser Moment verlängerte den Song drastisch, sprengte den Zeitplan, machte U2 jedoch auf einen Schlag zu globalen Superstars.

4. Sunday Bloody Sunday

Als Eröffnungstrack des Albums "War" (1983) ist "Sunday Bloody Sunday" einer der politischsten und schärfsten Songs der Band. Er thematisiert die blutigen Auseinandersetzungen im Nordirlandkonflikt, insbesondere das Massaker von Derry im Jahr 1972. Larry Mullen Jr.s militärisch anmutendes Schlagzeug-Intro und The Edges schneidende Gitarre verleihen dem Stück eine gewaltige Dringlichkeit. Bono betonte auf der Bühne stets, dass es sich um kein Protestlied im spaltenden Sinne handelt, sondern um einen Aufruf zu Frieden und Gewaltlosigkeit.

5. New Year’s Day

Ebenfalls auf "War" veröffentlicht, war "New Year’s Day" der erste weltweite Hit-Erfolg für U2. Textlich inspiriert wurde Bono durch die polnische Solidarność-Bewegung um Lech Wałęsa sowie durch seine eigene Liebe zu seiner Frau Ali. Das Musikvideo, gedreht in den verschneiten Landschaften Schwedens, brannte sich ins Gedächtnis einer ganzen Generation ein.

6. A Sort Of Homecoming

Dieser Eröffnungstrack von "The Unforgettable Fire" (1984) markiert den Beginn der Zusammenarbeit mit den Produzenten Brian Eno und Daniel Lanois. Die Kombination aus pulsierendem Rhythmus und melodischem Gesang verleiht dem Stück eine beinahe spirituelle Note.

7. Pride (In the Name of Love)

"Pride" war die Leadsingle zu "The Unforgettable Fire" und ist eine der bekanntesten Ehrerbietungen an den US-Bürgerrechtler Martin Luther King Jr. Das unverwechselbare, schimmernde Gitarrenriff von The Edge und der mitreißende Refrain machten das Stück zu einem weltweiten Radiohit. Obwohl Bono im Text ein historisches Detail bezüglich der Uhrzeit von Kings Ermordung vertauschte, tut dies der Strahlkraft keinen Abbruch. Der Song avancierte zu einer universellen Hymne für Menschenrechte und gewaltlosen Widerstand. Bei Konzerten sorgt "Pride" regelmäßig für gänsehauterregende Mitsing-Momente im Publikum.

8. Party Girl

Ursprünglich als B-Seite der Single "A Celebration" (1982) veröffentlicht, entwickelte sich "Party Girl" zu einem absoluten Kult-Klassiker. Auf der Bühne entwickelte sich das Stück zu einem festen Ritual, bei dem Bono traditionell eine Flasche Champagner öffnete und ins Publikum spritzte. Auch wenn es nie ein großer Chart-Erfolg war, belegt der Song in den Herzen der Langzeit-Fans einen ganz besonderen Platz.

9. Where the Streets Have No Name

Als Opener des Meilensteins "The Joshua Tree" (1987) erschuf die Band mit diesem Track ein Denkmal der Rockgeschichte. Das sich langsam aufbauende Intro von Synthies und The Edges legendärer Delay-Gitarre erzeugt eine unvergleichliche Spannung. Die Aufnahmen im Studio waren extrem aufwendig und trieben Produzent Brian Eno beinahe zum Verzweifeln. Heute ist der Song das emotionale Herzstück fast jedes U2-Konzerts und steht für grenzenlose Freiheit.

10. With Or Without You

Ebenfalls auf "The Joshua Tree" enthalten, war "With Or Without You" der erste Nummer-eins-Hit der Band in den USA. Textlich verarbeitet Bono den inneren Konflikt zwischen seinem Leben als wandernder Musiker und der Treue zu seiner Ehefrau. Die dynamische Steigerung hin zum leidenschaftlichen Schlussgesang macht das Stück zu einer der größten Power-Balladen der Popgeschichte – das wissen auch Fans der Serie "Friends".

11. I Still Haven’t Found What I’m Looking For

Die zweite Nummer eins aus "The Joshua Tree" ist stark von amerikanischer Gospel-Musik beeinflusst. Der Song drückt ein tiefes spirituelles Verlangen aus: Obwohl man Glaube und Liebe gefunden hat, bleibt eine ungestillte Suche nach höherer Erfüllung. Ein Highlight der Bandgeschichte war der Dreh des Musikvideos im nächtlichen Las Vegas. Das Stück zählt weltweit zu den beliebtesten Mitsing-Hymnen von U2.

12. Running to Stand Still

Diese eindringliche Ballade von "The Joshua Tree" behandelt die Tragödie der Heroinsucht in den Sozialbauten von Dublin. In Live-Versionen nutzte Bono den Song oft, um auf politische Krisen oder Menschenrechtsverletzungen aufmerksam zu machen. Für viele Anhänger ist es einer der emotionalsten und stärksten Albumtracks der gesamten U2-Diskografie.

13. Desire

Als erste Single des Albums "Rattle and Hum" (1988) wählten U2 einen energiereichen, vom Bo-Diddley-Beat inspirierten Rock-'n'-Roll-Track. Der Song brachte der Band ihren ersten Nummer-eins-Hit in den britischen Charts ein und gewann zudem einen Grammy. Die unkomplizierte, rohe Energie stand im Kontrast zur polierten Produktion von "The Joshua Tree". Bei Konzerten zeigt der Song die Band von ihrer erdigsten und bluesigsten Seite.

14. Angel of Harlem

"Angel of Harlem" entstammt ebenfalls der "Rattle and Hum"-Phase, in der sich U2 intensiv mit den Wurzeln US-amerikanischer Musik beschäftigten. Aufgenommen in den legendären Sun Studios in Memphis, ist der Song eine stilvolle Hommage an die Jazz-Ikone Billie Holiday.

15. Van Diemen’s Land

Dieser Song von "Rattle and Hum" ist eine seltene Perle, da er vollständig von Gitarrist The Edge gesungen wird. Es handelt sich um eine folkige Ballade, die der irischen Dichterfigur und Patrioten John Mitchel gewidmet ist, der ins heutige Tasmanien (Van Diemen’s Land) deportiert wurde. Das Stück thematisiert die irische Geschichte, Vertreibung und den Kampf um Freiheit. Bei Fans genießt dieser ruhige, tiefgründige Track ein hohes Ansehen.

16. When Love Comes to Town

Für diesen bluesigen Rocktrack auf "Rattle and Hum" holten sich U2 die Blues-Legende B.B. King mit ins Boot. Die Zusammenarbeit entstand nach einem Zusammentreffen in Dublin und vereint Kings markantes Gitarrenspiel („Lucille“) mit der Stadion-Rock-Power von U2. Das Duett gilt als einer der spannendsten Genre-Crossovers in der Karriere der Band.

17. All I Want Is You

Als emotionales Finale von "Rattle and Hum" bildet "All I Want Is You" einen der schönsten Abschluss-Songs der Bandgeschichte. Die romantische Ballade besticht durch ihren ruhigen Beginn, der sich zu einem grandiosen Finale mit Streicherarrangement von Van Dyke Parks steigert. Bono verfasste den Text als Liebeserklärung an seine Frau Ali.

18. The Fly

Mit "The Fly" erfanden sich U2 1991 für das Album "Achtung Baby" völlig neu und überraschten Publikum wie Kritiker. Der Song klingt industriell, düster und verzerrt; Bono nahm dafür die Bühnenidentität des Sonnenbrille tragenden "Fly"-Charakters an. Das Stück reflektiert die Überreizung durch Medien, Zynismus und die Moderne zu Beginn der 1990er-Jahre.

19. Even Better Than The Real Thing

Ebenfalls von "Achtung Baby" stammend, setzt sich der Song kritisch und zugleich fasziniert mit der Konsumgesellschaft auseinander, in der das Falsche oft attraktiver wirkt als das Echte. Ein Remix von Paul Oakenfold bescherte der Band zur damaligen Zeit zudem große Erfolge in den Club-Charts. Der Song sprüht vor Energie und bildete das perfekte Fundament für die visuell überladene Zoo TV Tour.

20. One

"One" gilt für viele Kritiker und Fans als der beste U2-Song überhaupt und geriet während der schwierigen Aufnahmesessions zu "Achtung Baby" in Berlin zum Retter der Band. Als die Musiker uneins über ihre künstlerische Zukunft waren, entstand der Song spontan aus einer Akkordfolge von The Edge. Der Text handelt von zerbrochenen Beziehungen, Zusammenhalt trotz Differenzen und menschlicher Unvollkommenheit. Die Erlöse der Single flossen zu großen Teilen in die AIDS-Forschung. Das Stück wurde vielfach gecovert (u. a. von Johnny Cash) und ist fester Bestandteil der Pop-Kultur.

21. Mysterious Ways

Mit seinem prägnanten Funk-Groove und den orientalisch angehauchten Soundelementen zeigt "Mysterious Ways" die tanzbare Seite von "Achtung Baby". Der Song entstand aus einem gemeinsamen Jam-Projekt namens "Sick Puppy" und wurde im Studio lange verfeinert. Unvergessen sind die Aufnahmen des Musikvideos in Marokko sowie die Live-Auftritte mit Bauchtänzerinnen während der Zoo TV-Ära.

22. Numb

Als erste Single des experimentellen Albums Zooropa (1993) überraschte U2 mit dem Song "Numb", der fast monoton von The Edge aufgesagt wird. Hinterlegt mit einem dröhnenden Walkman-Loop und Störgeräuschen beschreibt der Text die Reizüberflutung der modernen Mediengesellschaft. Das dazugehörige Musikvideo, in dem The Edge stoisch dasitzt, während verschiedenste Dinge mit ihm angestellt werden, wurde ein Dauerbrenner auf MTV.

23. Zooropa

Der Titeltrack des gleichnamigen 1993er Albums entführt den Hörer in eine vielschichtige, dystopische Klanglandschaft. Der Song beginnt mit leisen Klavierklängen, Werbeslogans ("Vorsprung durch Technik") und Radio-Samples, bevor er in einen treibenden Rock-Rhythmus übergeht. Unter eingefleischten Fans genießt der Song Legendenstatus als unterschätztes Meisterwerk.

24. Lemon

"Lemon" ist ein glitzernder, von Disco und Synth-Pop beeinflusster Track auf dem Album "Zooropa". Bono singt den Großteil des Songs in einem extrem hohen Falsett und schlüpfte live in die Kunstfigur des "MacPhisto". Auslöser für den Text war ein altes Schmalfilm-Video von Bonos verstorbener Mutter in einem gelben Kleid, das ihm zugespielt wurde. Das stilisierte Schwarz-Weiß-Video bildete eine Hommage an die Frühzeit der Fotografie und Filmtechnik.

25. Stay (Faraway, So Close!)

Diese melancholische Ballade von "Zooropa" zählt zu den absoluten Songwriting-Highlights der Band in den 1990er-Jahren. Ursprünglich für Frank Sinatra konzipiert, fand das Stück schließlich seinen Weg auf das U2-Album und wurde Hauptthema in Wim Wenders' Spielfilm "In weiter Ferne, so nah!" (dem Nachfolger von "Der Himmel über Berlin"). Bono bezeichnete "Stay" mehrfach als einen seiner persönlichen Lieblingssongs im eigenen Repertoire.

26. Miss Sarajevo

Unter dem Projektnamen Passengers nahmen U2 1995 zusammen mit Brian Eno diesen berührenden Song auf. Er macht auf das Leiden der Zivilbevölkerung während der Belagerung von Sarajevo im Bosnienkrieg aufmerksam, insbesondere auf einen Schönheitswettbewerb inmitten der Trümmer. Der absolute Höhepunkt des Stücks ist der Gastauftritt des Star-Tenors Luciano Pavarotti, der eine italienische Opernpassage singt. Die Symbiose aus Bonos Pop-Gesang und Pavarottis Opernstimme erzeugt enorme Gänsehaut.

27. Discothèque

Mit "Discothèque" läutete die Band 1997 ihr Album "Pop" ein und tauchte tief in die Welt von Techno, Funk und elektronischer Dance-Music ein. Das farbenfrohe Musikvideo, in dem die Bandmitglieder in Discofieber-Outfit im Stile der Village People tanzen, sorgte für Diskussionsstoff. Trotz gemischter Reaktionen der Kritiker stürmte die Single in zahlreichen Ländern an die Spitze der Charts.

28. Staring at the Sun

Diese akustisch geprägte Single aus dem Pop-Album verbindet 60s-Psychedelik mit modernen Beat-Elementen. Der Text reflektiert das Phänomen des Wegschauens bei gesellschaftlichen und persönlichen Problemen – ähnlich wie der Versuch, direkt in die Sonne zu blicken. Live präsentierten Bono und The Edge das Stück während der PopMart Tour häufig in einer reduzierten, intimen Akustikversion.

29. Please

"Please" ist eines der politischsten Stücke auf dem Album "Pop". Der Song befasst sich erneut mit der festgefahrenen Situation in Nordirland und fordert die politischen Akteure auf, ihre sturen Haltungen aufzugeben. Die Musik baut sich über pulsierenden Beats schrittweise zu einem gewaltigen Finale auf.

30. Beautiful Day

Im Jahr 2000 feierte die Band mit "All That You Can’t Leave Behind" und der Hauptsingle "Beautiful Day" ein phänomenales Comeback. Nach den experimentellen 90ern kehrten U2 zu ihrem klassischen, optimistischen Stadion-Rock-Sound zurück. Der Song gewann drei Grammys, eroberte weltweit die Radio-Playlists und entwickelte sich zu einem der größten Hits der Bandgeschichte.

31. Stuck in a Moment You Can’t Get Out Of

Ebenfalls von "All That You Can’t Leave Behind" stammend, ist dieser Song dem verstorbenen INXS-Sänger und engen Freund Bonos, Michael Hutchence, gewidmet. Der Song ist als imaginäres Gespräch strukturiert, in dem Bono versucht, seinen Freund von der Ausweglosigkeit des Suizids abzubringen. Der Titel gewann 2002 einen Grammy für die beste Pop-Performance.

32. Vertigo

Als Auftakt zum Album "How to Dismantle an Atomic Bomb" (2004) entfachte "Vertigo" mit seinem berühmten Einzähler "Un, dos, tres, catorce!" einen weltweiten Hype. Das schwere, mitreißende Gitarren-Riff und der treibende Rhythmus brachten die Band zurück zu roher Rock-Energie. Der Song gewann mehrere Grammys und gilt als moderner Live-Klassiker.

33. Sometimes You Can’t Make It on Your Own

Diese hochgradig persönliche Ballade auf "How to Dismantle an Atomic Bomb" verarbeitet Bonos Beziehung zu seinem verstorbenen Vater Bob Hewson. Der Text beleuchtet die Ähnlichkeiten und Konflikte zwischen den beiden Sturköpfen. Der Song wurde mit dem Grammy für den "Song des Jahres" ausgezeichnet. Für Fans gehört das Lied zu den berührendsten Gesangsleistungen in Bonos Karriere.

34. City of Blinding Lights

Ebenfalls ein Highlight des 2004er Albums, geht dieser Track auf die ersten Eindrücke der Band in New York nach den Anschlägen vom 11. September zurück sowie auf Bonos Erinnerungen an seinen ersten London-Besuch. Der Song wurde unter anderem von Barack Obama während seiner Präsidentschaftswahlkämpfe genutzt.

35. Magnificent

"Magnificent" erschien 2009 auf dem Album "No Line on the Horizon" und fängt den klassischen, epischen U2-Sound ein. Der Song entstand aus einer gemeinsamen Session in Fès (Marokko) und hieß ursprünglich "French Disco". Auch wenn das Album gemischt aufgenommen wurde, erfreute sich die Single bei den Fans großer Beliebtheit.

36. The Miracle (of Joey Ramone)

Als Opener des 2014er Albums "Songs of Innocence" zollt dieser Song der Punk-Ikone Joey Ramone Tribut. Bono beschreibt darin das Schlüsselerlebnis seiner Jugend, als er bei einem Konzert der Ramones entdeckte, dass man kein meisterhafter Techniker sein muss, um Musik zu machen. Der Track feiert die befreiende Kraft des Rock 'n' Roll.

37. Song for Someone

Ebenfalls auf "Songs of Innocence" enthalten, ist dies eine sanfte´Liebeserklärung von Bono an seine Ehefrau Ali, die er seit seiner Jugend kennt. Der Song beschreibt die Unsicherheit erster Liebe und die Fähigkeit, einander Halt zu geben. Das emotionale Musikvideo, in dem Schauspieler Woody Harrelson einen aus der Haft entlassenen Mann spielt, verlieh dem Track zusätzliche Tiefe. Bei Anhängern gilt das Stück als eines der intimsten Lieder der späteren Bandphase.

38. The Saints Are Coming

Im Jahr 2006 nahmen U2 gemeinsam mit den Punk-Rocker von Green Day diese Coverversion des Klassikers von The Skids auf. Die Aufnahmen fanden in den Abbey Road Studios statt und dienten einem wohltätigen Zweck: Den Opfern des Hurrikans Katrina in New Orleans zu helfen. Der Song erreichte Spitzenplatzierungen in ganz Europa und steht für das soziale Engagement beider Rock-Größen.

39. Window in the Skies

Veröffentlicht auf dem Best-of-Album "18 Singles" (2006), ist dieser Song ein unbeschwerter, optimistischer Pop-Rock-Track. Das dazugehörige Musikvideo ist eine Montage aus Aufnahmen dutzender Musiklegenden der letzten Jahrzehnte.

40. Every Breaking Wave

Ursprünglich für "No Line on the Horizon" gedacht, erschien dieser Song nach Überarbeitung schließlich 2014 auf "Songs of Innocence". Er gilt als eine der stärksten Balladen der neueren Bandgeschichte. Der Text nutzt die Metapher von Meereswellen, um über das Scheitern von Beziehungen und das Festhalten an Illusionen nachzudenken. Besonders die reduzierte Akustik-Version am Klavier entwickelte bei Konzerten eine enorme emotionale Durchschlagskraft.

41. Summer of Love

Auf dem Album "Songs of Experience" (2017) zu finden, besticht "Summer of Love" durch eine entspannte, fast sommerliche Akustik-Gitarrenmelodie. Inhaltlich bietet das Stück jedoch einen harten Kontrast: Es thematisiert das Schicksal von Menschen im syrischen Bürgerkrieg, die inmitten der Zerstörung versuchen, ein normales Leben zu führen. Der Kontrast zwischen entspannter Pop-Melodie und ernster Thematik verleiht dem Track eine besondere Tiefe.

42. Love Is Bigger Than Anything in Its Way

Ebenfalls von "Songs of Experience" stammend, ist dieser Track ein episches Statement für Toleranz, Akzeptanz und Zusammenhalt. Der hymnenhafte Refrain ist darauf ausgelegt, von großen Menschenmengen im Stadion mitgesungen zu werden. Das dazugehörige Video feiert die LGBTQ+-Jugendkultur in Dublin und unterstreicht die integrative Botschaft des Songs. In den USA erreichte das Stück durch diverse Remix-Versionen die Spitze der Billboard Dance Club Charts.

43. Atomic City

"Atomic City" wurde Ende 2023 als Single zur Ankündigung der spektakulären Konzertreihe in der Sphere in Las Vegas veröffentlicht. Der Song ist eine direkte Hommage an den Post-Punk der späten 70er-Jahre sowie an Bands wie Blondie und The Clash. Der Name bezieht sich auf den historischen Spitznamen von Las Vegas aus den 1950ern.

44. The Theme from Mission: Impossible

1996 übernahmen Adam Clayton und The Edge die Aufgabe, das berühmte Filmthema von Lalo Schifrin für die Neuverfilmung von "Mission: Impossible" mit Tom Cruise zu überarbeiten. Sie verwandelten den Jazz-Klassiker im 5/4-Takt in einen stampfenden, elektronischen Dance-Rock-Track. Die Single wurde zu einem weltweiten Top-10-Hit und erhielt eine Grammy-Nominierung.

45. Sweetest Thing

Ursprünglich als B-Seite von "Where the Streets Have No Name" (1987) erschienen, nahm die Band den Song 1998 für das Best-Of-Album "1980–1990" neu auf. Bono schrieb das Lied als Entschuldigung an seine Frau Ali, weil er an ihrem Geburtstag im Studio arbeiten musste. Das Musikvideo, in dem Bono seine Frau in einer Kutsche durch Dublin fährt und von verschiedenen Künstlern überrascht wird, gehört zu den beliebtesten Videos der Band überhaupt.

46. American Obituary

Erschienen im Februar 2026 auf der politisch aufgeladenen Überraschungs-EP Days of Ash, bildet "American Obituary" ein kompromissloses Statement zur aktuellen gesellschaftlichen Lage. Das Stück wurde von Jacknife Lee produziert und verarbeitet unmittelbare Eindrücke und Tragödien aus den USA. Bei Fans und Kritikern wurde die Rückkehr zu solch kompromissloser Haltung hoch geschätzt.

47. Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me

Veröffentlicht 1995 am Soundtrack für den Blockbuster "Batman Forever", verbindet dieser Song Glam-Rock mit düsteren Orchester-Arrangements. Bono übernahm für das animierte Musikvideo erneut seine teuflische Kunstfigur "MacPhisto". Die Single erreichte weltweit Spitzenpositionen in den Charts und wurde für einen Grammy nominiert. Der Track gilt als einer der mitreißendsten und theatricalsten Rock-Songs der Bandgeschichte.

48 In the Name of the Father

Dieser Titel entstand 1993 als Zusammenarbeit zwischen Bono und dem irischen Musiker Gavin Friday für den Soundtrack des gleichnamigen Films über die "Guildford Four". Textlich geht es um Ungerechtigkeit, den Konflikt zwischen Vatern und Söhnen sowie den Kampf um Freiheit. Die explosive Dynamik des Stücks bringt die Wut über das erlittene Unrecht eindringlich zum Ausdruck.

49. The Hands That Built America

Für den Soundtrack zu Martin Scorseses Historienepos "Gangs of New York" (2002) steuerten U2 diese ergreifende Ballade bei. Der Song beschreibt die Geschichte der irischen Einwanderer im New York des 19. Jahrhunderts und verbindet Wehmut mit Stolz. Der Track wurde für einen Oscar nominiert und gewann einen Golden Globe Award.

50. Ordinary Love

Erschienen im Jahr 2013, wurde dieser Song speziell für den Biopic-Film "Mandela: Der lange Weg zur Freiheit" geschrieben. U2 pflegten über Jahrzehnte eine enge Freundschaft mit Nelson Mandela. Das Stück zollt seinem Lebenswerk und seiner Fähigkeit zur Versöhnung Tribut. Die warme, eingängige Pop-Ballade gewann 2014 den Golden Globe für den besten Originalsong.

Für die Anhänger ist das Lied ein berührendes Zeugnis für die humanitäre Haltung der Band.