i Jeden Tag blickt Hündin Sadie zur Strasse, wo sie früher ihr Herrchen erwartete. Tim ist seit Dezember 2025 tot. Tiktok/alexcooperfrankford Jeden Tag derselbe Platz Hündin bricht Herzen: Sie wartet auf ihr totes Herrchen Auch zehn Monate nach Tims Tod sucht Hündin Sadie ihren gewohnten Platz auf. Ihre Familie teilt die bewegende Geschichte im Netz. Von Digital Heute 11.10.2026, 20:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jeden Tag setzt sich Hündin Sadie an ihren gewohnten Platz und blickt zur Straße. Früher wartete sie dort auf die Rückkehr ihres Herrchens Tim Fitzwater von der Arbeit. Doch Tim ist im Dezember 2025 gestorben. Trotzdem hält Sadie an ihrem täglichen Ritual fest. Ihre Geschichte berührt Menschen auf der ganzen Welt.

Tims Witwe Sarah teilt Videos und Einblicke in den Alltag der Hündin in den sozialen Medien. Wie die italienische Zeitung "La Stampa" berichtet, hatte Sadie bereits in den Jahren 2021 und 2023 mit Videos Aufmerksamkeit erregt.

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Tim fand Sadie bei einem Bergwerk

Tim hatte Sadie einst bei einem Bergwerk entdeckt und bei sich aufgenommen. Er adoptierte die Hündin und gab ihr ein neues Zuhause. Die beiden entwickelten eine enge Bindung. Zu ihrem Alltag gehörte, dass Sadie draußen einen Platz aufsuchte, von dem aus sie die Straße im Blick hatte. Dort wartete sie darauf, dass Tim von der Arbeit zurückkam.

Auch nach seinem Tod zieht es Sadie immer wieder an diesen Ort. Für ihre Familie ist das ein vertrauter Anblick, der zugleich an den Verlust erinnert. Sarah sprach darüber in einem Interview mit "Geobeatsanimals".

"Sie sucht ihn nicht im Haus. Sie weiß, dass er nicht da ist", erzählt sie über Sadies Verhalten. Die Familie versuchte demnach, der Hündin mit Kleidungsstücken ihres verstorbenen Besitzers zu helfen. Doch selbst Tims vertrauter Geruch änderte nichts daran, dass Sadie weiterhin ihren üblichen Platz im Freien aufsucht.

Warum Hunde an vertrauten Ritualen festhalten

Ob Sadie tatsächlich auf Tims Rückkehr wartet, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Verhaltensweisen, die für Menschen wie bewusstes Warten wirken, können bei Hunden auch mit vertrauten Abläufen, Gerüchen und anderen Reizen zusammenhängen. Der Verlust einer engen Bezugsperson kann zudem das Verhalten eines Tieres verändern.

Sadies Geschichte zeigt, wie sehr vertraute Routinen den Alltag eines Hundes prägen können. Was genau in ihr vorgeht, lässt sich aus ihrem Verhalten allein allerdings nicht ableiten.

Hachiko wartete jahrelang auf sein Herrchen

Sadie erinnert mit ihrer Geschichte an Hachiko, einen Akita, der in Japan zum Symbol für Treue wurde. Der Hund kam im Jänner 1924 zum Universitätsprofessor Hidesaburo Ueno.

Die Bilder des Tages i ?

Die beiden entwickelten ein tägliches Ritual: Hachiko begleitete sein Herrchen morgens zum Bahnhof Shibuya in Tokio und wartete am Ende des Arbeitstages auf dessen Rückkehr.

Als Ueno 1925 starb, hörte Hachiko nicht auf, zum Bahnhof zurückzukehren. Er wartete dort weiterhin auf seinen Besitzer. Der Hund starb 1935 im Alter von elf Jahren. Bis heute erinnert eine Bronzestatue am Bahnhof Shibuya an ihn.

Auch Sadie hält an einem vertrauten Ort fest, obwohl Tim nicht mehr zurückkommen wird. Ihre Geschichte berührt viele Menschen – und erinnert daran, wie tief die Bindung zwischen Menschen und ihren Haustieren sein kann.