i Besitzerin Feli bangt um ihre Hündin Ruby. zVg Wienerin verzweifelt Große Sorge um Hündin Ruby – "Lebt sie überhaupt noch?" Seit Wochen bangt die 22-Jährige Feli um ihre Hündin Ruby. Von dieser fehlt seit Wochen jede Spur, die Wienerin hat einen schrecklichen Verdacht. Von Österreich Heute 09.10.2026, 13:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Verzweiflung bei Feli L.: Seit sechs Wochen sucht die 21-jährige Wienerin ihre heißgeliebte Hündin Ruby. Von der Chihuahua-Dame (10) fehlt weiterhin jede Spur. Ihr Frauchen ist sich sicher: "Sie wurde entführt" – die Sorge ist riesig, ist Ruby doch schwer krank!

Sorge um Medikamente

"Wir fragen uns natürlich, ob Ruby überhaupt noch lebt", fürchtet Felis Mutter im Gespräch mit "Heute". Ende August verschwand die Hündin plötzlich aus der Wohnung der Besitzerin. Einbruchsspuren gab es keine. Für Feli daher völlig klar: "Sie wurde von jemandem entführt, der Zugang zur Wohnung hat!"

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Seit Wochen zerbricht sich die Wienerin den Kopf darüber, wie sie ihr Herzenstier wieder zurückbekommen kann. "Feli hat Ruby bekommen, als sie 12 war. Sie haben alles zusammen gemacht", schildert die besorgte Mutter. Liebevoll kümmerte sich das Mädchen seither um ihre Hündin, ließ sie im Bett schlafen und sorgte dafür, dass sie regelmäßig ihre Herzmedikamente einnahm.

Die verzweifelte Suche nach Ruby geht weiter. zVg

Ob Ruby diese derzeit bekommt, ist völlig unklar, was Feli und ihre Mutter umso mehr belastet. "Feli ist wahnsinnig traurig", weiß ihre Mama.

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1.000 Euro Finderlohn

Seit August versucht die Familie nun schon alles, um Ruby wiederzufinden. "Wir sind langsam mit unseren Ideen am Ende und tappen im Dunkeln", gibt Felis Mutter zu. Ihre Hoffnung: Hinweise von möglichen Zeugen oder Menschen, die Ruby erkennen.

Sogar ein Finderlohn von 1.000 Euro wurde bereits ausgesetzt. Eine eigene Nummer für Tipps gibt es ebenfalls: Unter +4368181674506 können aufmerksame Nachbarn der Familie Hinweise melden.