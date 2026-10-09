i Influencerin Sara Dodevska wettert heftig gegen das AMS. TikTok/ Heute "Wie kann das sein?" "Drecks-Institut" – TikTok-Star wettert gegen AMS Riesen-Wirbel auf TikTok: Influencerin Sara Dodevska schießt in einem Video heftig gegen das AMS. Dafür regnete es tausende Likes. Von Österreich Heute 09.10.2026, 12:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kritik-Hagel von Influencerin: In einem ihrer neuesten TikTok-Videos übt die Wiener Content Creatorin Sara Dodevska heftige Kritik am AMS. Von angeblich frechen Mitarbeitern bis hin zu ungerechtfertigten Streichungen von Geldern – Dodevska hält mit ihrer Wut nicht hinterm Berg.

Kritik-Hagel auf TikTok

"Was ist das für ein drecks Institut?", schimpft die Influencerin auf ihrem TikTok-Account mit über 110.000 Followern. Von mehreren Freunden habe sie immer wieder Horror-Geschichten über das AMS gehört. "Wie kann es sein, dass dein Geld für zwei f***ing Monate gestrichen wird, wenn du einen Termin versäumst?", erzählt sie die Geschichte eines Freundes.

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Einen Tag vor seinem AMS-Termin habe er sich krankgemeldet, prompt sei das Geld für rund eineinhalb Monate weg gewesen. Unverständlich für die TikTokerin: "Regelt diese Sch***e, dass man nicht nach einem Termin gestrichen wird!"

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Zustimmung aus der Community

Gleich ein weiterer Vorfall regt die Wienerin auf. "Wie kann es sein, dass du im 10. Bezirk wohnst und eine Stelle in Deutsch-Wagram bekommst?"

Rund 4.000 Likes und knapp 61.000 Aufrufe hatte die Schimpftirade nach 16 Stunden bereits. In den Kommentaren stößt die Wienerin auf Zustimmung: Viele Fans geben Dodevska recht und erzählen von ihren eigenen Erfahrungen. "Queen einfach" und "Rede weiter!", schreiben einige User, die hinter der Influencerin stehen.

AMS erklärt Regelung

Auf "Heute"-Anfrage erklärte das AMS die allgemein gültige Regelung bei Krankenständen: "Es ist sehr einfach. Zwischen Krankmeldung und Gesundmeldung stellt das AMS das Arbeitslosengeld ein", heißt es. In der Zwischenzeit übernehme die Krankenkasse – das AMS zahlt erst wieder, wenn man sich selbst wieder gesund gemeldet hat. Zum speziellen Fall könne man ohne genauere Infos jedoch nichts sagen.