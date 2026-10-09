i Ein Polizeieinsatz vor der Wohnung einer Frau ist in Wien-Fünfhaus eskaliert. (Symbolbild) Fotokerschi Einsatz in Wien-Fünfhaus Betrunkener Ex schlägt und tritt auf Polizisten ein Ein Einsatz vor der Wohnung einer Frau ist in Wien-Fünfhaus eskaliert. Ihr betrunkener Ex-Freund attackierte zwei Polizisten. Von Newsdesk Heute 09.10.2026, 10:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus wurden zu einer Wohnung gerufen, weil sich der frühere Partner einer Bewohnerin vor deren Tür aufhielt. Bei der Klärung der Situation soll sich der 35-Jährige sofort äußerst aggressiv gegenüber den Einsatzkräften verhalten haben.

Die Polizisten stellten zunächst fest, dass es zuvor zu keinem strafrechtlich relevanten Vorfall gekommen war. Mehrere Versuche, den Mann zu beruhigen, blieben laut Polizei jedoch erfolglos.

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Polizist mit Faust getroffen

Im weiteren Verlauf soll der 35-Jährige einem Beamten einen Faustschlag versetzt haben. Daraufhin nahmen ihn die Einsatzkräfte vorläufig fest.

Doch auch im Arrestbereich beruhigte sich der Mann offenbar nicht. Dort soll er einen weiteren Polizisten getreten und erneut Widerstand geleistet haben.

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Ein Alkoholtest ergab nach Angaben der Polizei einen Wert von zwei Promille. Der Tatverdächtige befindet sich weiterhin in Polizeigewahrsam.