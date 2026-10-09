StartseiteWienChronik
Ein Polizeieinsatz vor der Wohnung einer Frau ist in Wien-Fünfhaus eskaliert. (Symbolbild)
Ein Polizeieinsatz vor der Wohnung einer Frau ist in Wien-Fünfhaus eskaliert. (Symbolbild)
Fotokerschi
Einsatz in Wien-Fünfhaus

Betrunkener Ex schlägt und tritt auf Polizisten ein

Ein Einsatz vor der Wohnung einer Frau ist in Wien-Fünfhaus eskaliert. Ihr betrunkener Ex-Freund attackierte zwei Polizisten.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
09.10.2026, 10:47
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus wurden zu einer Wohnung gerufen, weil sich der frühere Partner einer Bewohnerin vor deren Tür aufhielt. Bei der Klärung der Situation soll sich der 35-Jährige sofort äußerst aggressiv gegenüber den Einsatzkräften verhalten haben.

Die Polizisten stellten zunächst fest, dass es zuvor zu keinem strafrechtlich relevanten Vorfall gekommen war. Mehrere Versuche, den Mann zu beruhigen, blieben laut Polizei jedoch erfolglos.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Polizist mit Faust getroffen

Im weiteren Verlauf soll der 35-Jährige einem Beamten einen Faustschlag versetzt haben. Daraufhin nahmen ihn die Einsatzkräfte vorläufig fest.

Auch interessant

1,9 Promille – Frau (27) schlägt Polizisten ins Gesicht
Restaurant-Randalierer prügelt Polizist dienstunfähig
Randalierer demoliert Autos, geht auf Polizisten los

Doch auch im Arrestbereich beruhigte sich der Mann offenbar nicht. Dort soll er einen weiteren Polizisten getreten und erneut Widerstand geleistet haben.

Ein Alkoholtest ergab nach Angaben der Polizei einen Wert von zwei Promille. Der Tatverdächtige befindet sich weiterhin in Polizeigewahrsam.

red,09.10.2026, 10:47
Mehr zum Thema
FestnahmeAlkoholmissbrauchPolizeieinsatzPolizei

Weiterlesen

Weitere Storys
KörperverletzungGewaltRudolfsheim-FünfhausLPD Wien
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote