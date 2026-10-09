Raub auf Mariahilfer Straße – Verdächtiger gefasst

Schneller Fahndungserfolg nach einem mutmaßlichen Raub in Wien: Ein 32-Jähriger soll am Donnerstag Bargeld aus einem Geschäft geraubt und dabei Mitarbeiter bedroht haben. Lange kam der Verdächtige allerdings nicht weit. Wie die Polizei berichtet, wurden die Einsatzkräfte unmittelbar nach dem Vorfall alarmiert.
Der 32-jährige slowakische Staatsbürger soll die Angestellten des Geschäfts verbal bedroht und Bargeld an sich genommen haben.
Beamte des Stadtpolizeikommandos Josefstadt rückten sofort aus. Noch im unmittelbaren Umfeld des Tatorts konnten sie den Tatverdächtigen gegen 16.30 Uhr auf der Mariahilfer Straße anhalten. Die Polizisten nahmen den Mann vorläufig fest.
Auch das mutmaßlich geraubte Bargeld konnte bei dem Einsatz sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen übernahm der Ermittlungsbereich Raub des Landeskriminalamts Wien.
Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 32-Jährige in eine Justizanstalt gebracht. Bei seiner Einvernahme zeigte er sich laut Polizei teilweise geständig.