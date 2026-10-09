i Polizeieinsatz auf der Mariahilfer Straße in Wien. Archivbild. Getty Images Er kam nicht weit Raub auf Mariahilfer Straße – Verdächtiger gefasst Ein 32-Jähriger soll in einem Geschäft Bargeld geraubt haben. Kurz darauf schnappte ihn die Polizei auf der Mariahilfer Straße. Von Newsdesk Heute 09.10.2026, 10:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schneller Fahndungserfolg nach einem mutmaßlichen Raub in Wien: Ein 32-Jähriger soll am Donnerstag Bargeld aus einem Geschäft geraubt und dabei Mitarbeiter bedroht haben. Lange kam der Verdächtige allerdings nicht weit. Wie die Polizei berichtet, wurden die Einsatzkräfte unmittelbar nach dem Vorfall alarmiert.

Der 32-jährige slowakische Staatsbürger soll die Angestellten des Geschäfts verbal bedroht und Bargeld an sich genommen haben.

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Beamte des Stadtpolizeikommandos Josefstadt rückten sofort aus. Noch im unmittelbaren Umfeld des Tatorts konnten sie den Tatverdächtigen gegen 16.30 Uhr auf der Mariahilfer Straße anhalten. Die Polizisten nahmen den Mann vorläufig fest.

Beute sichergestellt

Auch das mutmaßlich geraubte Bargeld konnte bei dem Einsatz sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen übernahm der Ermittlungsbereich Raub des Landeskriminalamts Wien.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 32-Jährige in eine Justizanstalt gebracht. Bei seiner Einvernahme zeigte er sich laut Polizei teilweise geständig.