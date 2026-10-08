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Der Prozess fand am Wiener Landesgericht statt
Der Prozess fand am Wiener Landesgericht statt
Denise Auer
Von Wienerin erpresst

Promi-Arzt zahlte Affäre nach Seitensprung 500.000 Euro

Ein prominenter Arzt mit einer Klinik in den USA wurde nach einem Seitensprung in Wien erpresst. Seine Ex-Liebschaft musste nun vor Gericht.
Wien Heute
Von Wien Heute
08.10.2026, 13:41
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Eine Liebesnacht in Wien kam einen angesehenen US-Mediziner teuer zu stehen. Der verheiratete Arzt hatte eine 49-Jährige über soziale Medien kennengelernt. Nach einem gemeinsamen Abendessen landeten die beiden im Bett. Danach blieb der Kontakt bestehen.

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Die Frau hoffte auf eine gemeinsame Zukunft. Der Arzt soll ihr sogar eine Hochzeit auf Hawaii versprochen haben. Doch daraus wurde nichts. Stattdessen drohte die 49-Jährige ihm plötzlich, intime Fotos und Chats öffentlich zu machen. "Fünf Jahre lang hat sie Druck gemacht", berichtet das Opfer laut "Kurier".

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Halbe Million Euro verspielt

Aus Angst um seine Ehe, die Familie-Idylle und Karriere zahlte der Mediziner über Jahre hinweg mehr als 500.000 Euro. Die Frau will das ganze Geld sofort verspielt haben.

Am Wiener Landl wurde die Verdächtige am Donnerstag dann zu zwei Jahren bedingter Haft verurteilt. Außerdem muss sie 252.000 Euro – nur so viel konnte belegt werden – zurückzahlen und ihre Spielsucht-Therapie fortsetzen, nicht rechtskräftig.

red,08.10.2026, 13:41
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