Brutale Attacke – Bursch (13) verprügelt und bedroht

Am 10. September kam es bei der U-Bahnstation Ottakring gegen 13 Uhr zu einem versuchten Raubüberfall. Dabei sollen ein 14-jähriger Russe und ein 16 Jahre alter Syrer auf einen 13-jährigen Burschen losgegangen sein.
Die Angreifer sollen ihr Opfer mehrfach geschlagen und auch mit dem Umbringen bedroht haben. Laut der Polizei wollten die beiden Teenager den 13-Jährigen dazu bringen, ihnen seine Markenweste auszuhändigen.
Trotz der brutalen Attacke blieb der mutmaßliche Raubversuch erfolglos. Im Anschluss ergriffen die Tatverdächtigen die Flucht. Nun konnte die Polizei die beiden Burschen ausforschen.
Zwischen den Tatverdächtigen und dem Opfer soll ein Bekanntschaftsverhältnis bestehen. Bei ihren Vernehmungen zeigten sich die Jugendlichen nicht geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden sie auf freiem Fuß angezeigt.