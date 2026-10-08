i Zu der Attacke kam es bei der U-Bahnstation Ottakring. Google Maps (Screenshot) Bei U-Bahnstation Brutale Attacke – Bursch (13) verprügelt und bedroht Bei der U-Bahnstation Ottakring spielten sich heftige Szenen ab. Zwei Jugendliche prügelten auf einen 13-Jährigen ein. Von Newsdesk Heute 08.10.2026, 12:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 10. September kam es bei der U-Bahnstation Ottakring gegen 13 Uhr zu einem versuchten Raubüberfall. Dabei sollen ein 14-jähriger Russe und ein 16 Jahre alter Syrer auf einen 13-jährigen Burschen losgegangen sein.

Die Angreifer sollen ihr Opfer mehrfach geschlagen und auch mit dem Umbringen bedroht haben. Laut der Polizei wollten die beiden Teenager den 13-Jährigen dazu bringen, ihnen seine Markenweste auszuhändigen.

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Jugendliche angezeigt

Trotz der brutalen Attacke blieb der mutmaßliche Raubversuch erfolglos. Im Anschluss ergriffen die Tatverdächtigen die Flucht. Nun konnte die Polizei die beiden Burschen ausforschen.

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Zwischen den Tatverdächtigen und dem Opfer soll ein Bekanntschaftsverhältnis bestehen. Bei ihren Vernehmungen zeigten sich die Jugendlichen nicht geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden sie auf freiem Fuß angezeigt.