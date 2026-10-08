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Box, Folie und Sackerl kosten extra, so der Lokalbetreiber.
Box, Folie und Sackerl kosten extra, so der Lokalbetreiber.
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Rechnung sorgt für Ärger

Vier Euro fürs Einpacken – Wirt kassiert Extragebühr

Lokalbetreiber verlangt einen saftigen Aufschlag, damit das übrig gebliebene Essen mit nach Hause genommen werden kann.
Österreich Heute
Von Österreich Heute
08.10.2026, 05:30
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Alle kämpfen mit den Folgen der Teuerung. Auch die Wirte. Immer mehr verlangen jetzt Gebühren für Dienste, die früher kostenlos waren. In vielen Lokalen kostet Leitungswasser, eine Scheibe Zitrone oder auch das Schneiden einer Pizza extra.

"Zu teuer!" – Wirt hat kein Schnitzel mehr auf Karte

Immer öfter muss man auch bezahlen, wenn man das übrig gebliebene Essen einpacken lässt. In einer Online-Kritik beschwert sich ein Gast eines beliebten Wiener Wirtshauses am Rande der Stadt. Die Frau fand auf der Rechnung eine zusätzliche Position über 4 Euro für das Einpacken. "Ist eine Frechheit", schreibt sie.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Auf Nachfrage bestätigt das Lokal gegenüber "Heute" die Gebühr.

So reagiert das Lokal

Allerdings erklärt der Betreiber die Kosten gegenüber "Heute" ganz genau. Es ging in diesem Fall nicht um eine, sondern gleich um vier Hauptspeisen, die eingepackt wurden. Pro Gericht verlangt der Wirt einen Euro.

Lokal verlangt 1,90 Euro fürs Pizza-Schneiden

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Die Begründung: "Uns kostet die Verpackung auch genug", erklärt man uns im Lokal.

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Das Essen werde zunächst in eine PVC-Box gegeben. Diese werde anschließend mit einer Siegelfolie verschlossen und danach noch in ein Sackerl gepackt.

Verpackung kostet extra

Für Box, Folie, Sackerl und den Aufwand wird deshalb der Aufschlag verrechnet.

red,08.10.2026, 05:30
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