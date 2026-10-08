i Box, Folie und Sackerl kosten extra, so der Lokalbetreiber. iStock Rechnung sorgt für Ärger Vier Euro fürs Einpacken – Wirt kassiert Extragebühr Lokalbetreiber verlangt einen saftigen Aufschlag, damit das übrig gebliebene Essen mit nach Hause genommen werden kann. Von Österreich Heute 08.10.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Alle kämpfen mit den Folgen der Teuerung. Auch die Wirte. Immer mehr verlangen jetzt Gebühren für Dienste, die früher kostenlos waren. In vielen Lokalen kostet Leitungswasser, eine Scheibe Zitrone oder auch das Schneiden einer Pizza extra.

Immer öfter muss man auch bezahlen, wenn man das übrig gebliebene Essen einpacken lässt. In einer Online-Kritik beschwert sich ein Gast eines beliebten Wiener Wirtshauses am Rande der Stadt. Die Frau fand auf der Rechnung eine zusätzliche Position über 4 Euro für das Einpacken. "Ist eine Frechheit", schreibt sie.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Auf Nachfrage bestätigt das Lokal gegenüber "Heute" die Gebühr.

So reagiert das Lokal

Allerdings erklärt der Betreiber die Kosten gegenüber "Heute" ganz genau. Es ging in diesem Fall nicht um eine, sondern gleich um vier Hauptspeisen, die eingepackt wurden. Pro Gericht verlangt der Wirt einen Euro.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Die Begründung: "Uns kostet die Verpackung auch genug", erklärt man uns im Lokal.

Das Essen werde zunächst in eine PVC-Box gegeben. Diese werde anschließend mit einer Siegelfolie verschlossen und danach noch in ein Sackerl gepackt.

Die Bilder des Tages i ?

Verpackung kostet extra

Für Box, Folie, Sackerl und den Aufwand wird deshalb der Aufschlag verrechnet.