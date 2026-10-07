i Der 27-Jährige wurde festgenommen. iStock (Symbolbild) Einsatz in Wien-Floridsdorf Kamera filmt Auto-Coup – Mann (27) festgenommen Ein 27-Jähriger soll in Wien-Floridsdorf ein abgestelltes Fahrzeug durchsucht haben. Eine Überwachungskamera wurde ihm zum Verhängnis. Von Newsdesk Heute 07.10.2026, 17:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein mutmaßlicher Einbruch in einen Lagerplatz in Wien-Floridsdorf ist durch eine Videoüberwachung aufgeflogen. Die Polizei nahm noch auf dem Gelände einen 27-Jährigen fest.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 2.50 Uhr. Ein Mieter eines Lagerplatzes, der sich auf einem Gelände mit mehreren Lagercontainern befindet, bemerkte über die Videoüberwachung eine unbekannte Person.

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Der Mann soll ein dort abgestelltes Fahrzeug durchsucht haben. Daraufhin wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf zu dem Gelände gerufen.

Noch vor Ort konnten die Polizisten einen 27-jährigen slowakischen Staatsbürger anhalten. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten mehrere Gegenstände.

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E-Card und Zulassungsschein gestohlen

Der Mann hatte demnach ein Pfefferspray, einen Zulassungsschein, eine E-Card, die nicht auf seinen Namen ausgestellt war, sowie einen Schraubenschlüssel bei sich. Bis auf die E-Card konnten die Gegenstände laut Polizei dem Eigentümer und Mieter des Lagerplatzes zugeordnet werden.

Der 27-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Bereits aufrechtes Waffenverbot

Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass gegen den Verdächtigen bereits ein aufrechtes Waffenverbot besteht. Weil er dennoch ein Pfefferspray mitführte, machte er sich laut Polizei strafbar.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 27-Jährige schließlich auf freiem Fuß angezeigt.