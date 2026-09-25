i Am Donnerstagabend musste die Polizei zu einer brutalen Schlägerei unter Syrern ausrücken. APA-Images / Tobias Steinmaurer Syrer-Streit eskaliert Messer, Pfefferspray – brutale Schlägerei in Wien Messer-Attacke am Lerchenfelder Gürtel: Ein 23-Jähriger wurde bei einer Rauferei verletzt. Drei Tatverdächtige nahm die Polizei wenig später fest. Von Newsdesk Heute 25.09.2026, 21:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Lerchenfelder Gürtel in Wien ist es am Donnerstagabend zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen. Dabei wurde ein 23-Jähriger mit einem Messer verletzt.

Als die alarmierten Polizisten eintrafen, fanden sie den Verletzten gemeinsam mit zwei Freunden vor. Laut Polizei soll der Mann zuvor von drei Männern geschlagen, mit Pfefferspray attackiert und anschließend mit einem Messer verletzt worden sein.

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Messer unter Kappe versteckt

Nach der Attacke flüchteten die mutmaßlichen Täter. Aufgrund einer genauen Personenbeschreibung konnten drei Verdächtige wenig später in der Nähe angehalten werden. Bei ihnen handelt es sich laut Polizei um drei syrische Staatsbürger im Alter von 20, 21 und 23 Jahren. Am Hosenbein und an den Schuhen des 23-jährigen Beschuldigten stellten die Beamten Blutflecken fest.

Bei der Durchsuchung des 21-Jährigen fanden die Polizisten außerdem ein Messer, das er unter seiner Kappe versteckt haben soll. Die Waffe wurde sichergestellt. Die drei Männer wurden vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, im Ermittlungsbereich Leib/Leben.

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Der verletzte 23-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.