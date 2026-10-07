i Die Wiener Polizei fahndet nach der Vergewaltigung einer Pensionistin im Bereich Arsenalstraße (10.) nach diesem Unbekannten. LPD WIEN Passanten hörten Schreie Frau in Wien vergewaltigt – Polizei hat erste Hinweise Nach der Vergewaltigung einer 85-Jährigen in Wien-Favoriten gibt es erste Hinweise auf den gesuchten Mann. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Von André Wilding 07.10.2026, 12:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Fahndung nach jenem Mann, der eine 85-Jährige in Wien-Favoriten vergewaltigt haben soll, läuft weiter. Nach der Veröffentlichung eines Fahndungsfotos meldeten sich innerhalb weniger Stunden mehrere Personen bei der Polizei.

Dabei dürfte es sich nicht nur um vage Beobachtungen handeln. Bei den Ermittlern seien "schon mehrere durchaus konkrete Hinweise eingegangen".

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Polizei prüft Hinweise

Die neuen Informationen werden derzeit von der Kripo ausgewertet. "Die Ermittlungen sind in vollem Gange", berichtete Polizeisprecher Philipp Haßlinger gegenüber dem ORF.

Weitere Hinweise werden weiterhin gesucht und können auch vertraulich unter der Telefonnummer 01-31310-57800 gemeldet werden.

85-Jährige in Innenhof gezogen

Die Tat ereignete sich laut Wiener Polizei in der Nacht auf Dienstag. Die 85-Jährige dürfte im Bereich des Hauptbahnhofs auf dem Heimweg gewesen sein.

Gegen 1.30 Uhr soll ein ihr unbekannter Mann die Frau auf der Arsenalstraße plötzlich in den Innenhof eines Wohnhauses gezogen und dort vergewaltigt haben.

Passanten hörten die Hilferufe der 85-Jährigen und verständigten daraufhin die Polizei.

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Nun werden die eingegangenen Hinweise geprüft. Die Fahndung nach dem Tatverdächtigen läuft weiter.