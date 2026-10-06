i Die Wiener Polizei fahndet nach der Vergewaltigung einer Pensionistin im Bereich Arsenalstraße (10.) nach diesem Unbekannten. LPD WIEN Fahndung nach Unbekanntem 85-Jährige in Wien mitten auf Straße vergewaltigt Eine 85-Jährige wurde nachts in Wien-Favoriten in einen Innenhof gezerrt und sexuell missbraucht. Nun fahndet die Polizei nach einem Mann. Von Newsdesk Heute 06.10.2026, 13:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, ermittelt aktuell gegen einen bislang unbekannten Täter wegen des Verdachts der Vergewaltigung.

Eine 85-jährige Frau war in der Nacht auf heute (6.10.) gerade auf dem Nachhauseweg vom Wiener Hauptbahnhof, als sie gegen 01:35 Uhr plötzlich von einem ihr unbekannten Mann im Bereich Arsenalstraße in den Innenhof eines Wohnhauses gezogen und dort sexuell missbraucht wurde.

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Passanten konnten die Hilferufe des Opfers wahrnehmen und beobachten, wie eine männliche Person vom Tatort zu Fuß die Flucht ergriff.

Die Fahndungsmaßnahmen nach dem Flüchtigen verliefen bislang negativ, meldet die Polizei um 13.30 Uhr.

Polizei bittet um Hilfe

Das verletzte Opfer wurde von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht. Am Tatort gesicherte Spuren werden aktuell ausgewertet.

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Die Wiener Polizei hat nun über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien ein Foto des Gesuchten veröffentlicht.

Sachdienliche Hinweise werden (auch vertraulich) an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, unter der Telefonnummer 01-31310-57800 erbeten.