i Die Polizei rückte am Mittwoch zum Wiener Hauptbahnhof aus. Denise Auer (Symbolbild) Einsatz am Hauptbahnhof Mann erkennt Duo wieder und ruft sofort die Polizei Nach einem Diebstahl in einem Wiener Geschäft entdeckte der Ehemann der Besitzerin zwei Verdächtige am Hauptbahnhof. Ein Mann wurde festgenommen. Von André Wilding 08.10.2026, 11:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein zufälliges Wiedersehen am Wiener Hauptbahnhof hat für einen 44-Jährigen mit einer Festnahme geendet. Der Mann steht im Verdacht, gemeinsam mit einem 19-Jährigen Bargeld aus einem Bekleidungsgeschäft in der Wiener Innenstadt gestohlen zu haben.

Entscheidend war die Beobachtung des Ehemanns der betroffenen Geschäftsinhaberin.

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Bargeld aus Handtasche verschwunden

Am Montag wurde der Besitzerin eines Bekleidungsgeschäfts in der Wiener Innenstadt Geld aus ihrer Handtasche gestohlen.

Die Beute lag im unteren vierstelligen Eurobereich. Zwei Männer gerieten in Verdacht, für den Diebstahl verantwortlich zu sein.

Ehemann entdeckt Verdächtige am Bahnhof

Zwei Tage später, am Mittwoch, hielt sich der Ehemann der Geschäftsinhaberin am Wiener Hauptbahnhof auf.

Dort erkannte er zufällig die beiden mutmaßlichen Täter wieder. Er reagierte sofort und verständigte den Polizeinotruf.

Polizisten überprüften daraufhin den Sachverhalt und griffen ein.

44-Jähriger festgenommen

Die Beamten nahmen den 44-jährigen rumänischen Staatsbürger fest, der als mutmaßlicher Haupttäter gilt. Sein 19-jähriger Landsmann wurde auf freiem Fuß angezeigt.

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Bei den anschließenden Vernehmungen bestritten beide Männer die Vorwürfe. Sie zeigten sich nicht geständig.

Ob die beiden Verdächtigen tatsächlich für den Diebstahl verantwortlich sind, ist noch nicht geklärt. Für beide gilt die Unschuldsvermutung.