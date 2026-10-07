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Beamte des uniformierten Fahrraddienstes (uFD) führte einen landesweiten Verkehrsschwerpunkt durch. Symbolbild.
Beamte des uniformierten Fahrraddienstes (uFD) führte einen landesweiten Verkehrsschwerpunkt durch. Symbolbild.
Denise Auer
Beamte griffen durch

Polizei kassiert bei Schwerpunkt 14.000 Euro an Strafen

Bei einem Schwerpunkt betreffend der neuen Bestimmungen für E-Mopeds in Wien griff die Polizei hart durch. Sie erstattete rund 200 Anzeigen.
Michael Rauhofer-Redl
Von Michael Rauhofer-Redl
07.10.2026, 21:44
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Am Dienstag führten Fahrrad-Polizisten einen Schwerpunkt mit Hauptaugenmerk auf die Einhaltung der neuen gesetzlichen Bestimmungen für E-Mopeds durch, das berichtet die Pressestelle der Landespolizeidirektion Wien am Mittwoch in einer Aussendung.

Insgesamt wurden durch Organmandate Strafbeträge in Höhe von 14.250 Euro eingehoben, so die Polizei. Außerdem wurden 198 Anzeigen erstattet. Einen Großteil der festgestellten Übertretungen machten Rotlichtmissachtungen, das Befahren von Gehsteigen und Fußgängerzonen sowie Übertretungen gemäß Fahrradverordnung aus.

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Zahlreiche Verstöße geahndet

Darüber hinaus wurden 95 Alkovortests durchgeführt. Im Zuge von Rollentestungen wurde bei zwei E-Scootern eine überhöhte Geschwindigkeit von 59 km/h bzw. 48 km/h festgestellt. Zwei Lenker von E-Mopeds wurden aufgrund der Nichteinhaltung der neuen gesetzlichen Bestimmungen angezeigt.

"Die Wiener Polizei wird auch weiterhin entsprechende Schwerpunkte durch-führen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zu kontrollieren", heißt es in der Mitteilung abschließend.

mrr,07.10.2026, 21:44
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