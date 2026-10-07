i Palästina-Demo in Wien am Christian-Broda-Platz – hier im Frühjahr 2026. Helmut Graf (Archivbild) Ausgerechnet am 7. Oktober Palästina-Demo am Jahrestag von Anschlägen regt auf Am dritten Jahrestag des Hamas-Terrorangriffs auf Israel zieht eine Palästina-Demo durch Wien. Rund 100 Teilnehmer sind laut Polizei angemeldet. Von Wien Heute 07.10.2026, 14:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ausgerechnet am 7. Oktober ist heute in Wien eine Palästina-Demonstration angemeldet. Unter dem Motto "Gegen Genozid in Palästina" soll der Protest Mittwochabend (7.10.) über die Mariahilfer Straße in Wien ziehen.

Laut Polizei wurden rund 100 Teilnehmer erwartet. Treffpunkt ist der Christian-Broda-Platz in Wien-Mariahilf. Gegen 19 Uhr sollte sich der Demonstrationszug dann in Bewegung setzen.

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Route über Mariahilfer Straße

Die Route führt über die Mariahilfer Straße bis zum Platz der Menschenrechte beim Museumsquartier. Dort soll die Demonstration gegen 20 Uhr enden. Im Bereich des Protestzugs kann es zu vorübergehenden Verkehrssperren kommen.

Demo am Terror-Jahrestag

Besonders brisant ist der Termin der Kundgebung. Heute, am 7. Oktober 2026, jährt sich der heimtückische Terrorangriff der Hamas auf Israel zum dritten Mal. Bei dem Angriff am 7. Oktober 2023 wurden rund 1.200 Menschen getötet, die meisten davon Zivilisten. 251 Menschen wurden nach Gaza verschleppt.

Morde und Vergewaltigungen in Israel

Der Angriff war das größte Massaker an Juden nach dem Zweiten Weltkrieg. Unschuldige Menschen wurden in ihren Häusern überfallen, Terroristen flogen sogar mit Motorgleitern über die Grenze. Bei einem Angriff von Terroristen auf das Supernova-Festival wurden alleine 364 feiernde junge Menschen ermordet, dazu gab es vielerorts Vergewaltigungen und schwere sexuelle Übergriffe auf Frauen. Der Terrorangriff löste den Gaza-Krieg aus, bei dem Tausende Zivilisten starben, ganze Stadtteile dem Erdboden gleichgemacht wurden.

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Wien gedenkt der Opfer

Unmittelbar vor dem dritten Jahrestag der Anschläge hat Israels Nationaler Sicherheitsrat die Warnungen für Israelis und Juden im Ausland verschärft. Demnach bestehe rund um den Jahrestag ein erhöhtes Risiko für versuchte Terroranschläge. Eine konkrete Warnung für Wien gibt es aber nicht, doch die Polizei ist gerüstet. Eine Gedenkveranstaltung für die Tausenden Opfer wird heute in der Wiener Innenstadt abgehalten.