Putztrupp entdeckt bei Arbeiten Granate auf Dachboden

Von der Auffindung einer Grate in Simmering berichtet die Pressestelle der Landespolizeidirektion Wien am Mittwoch. Arbeiter einer Reinigungsfirma, welche den Dachboden eines Hauses reinigen sollten, wurden im Zuge ihrer Arbeiten auf einen Gegenstand aufmerksam.
Durch kurze Recherche im Internet stellten die Männer fest, dass es sich vermutlich um eine Granate handelt. Umgehend verließen sie den Dachboden und verständigten die Polizei. Durch die alarmierten Bezirkskräfte wurden sprengstoffkundige Organe sowie der Entminungsdienst des Bundesheers hinzugezogen.
Die Granate wurde in weiterer Folge sichergestellt und von der Örtlichkeit sicher entfernt. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Gegenstand um ein Leuchtspurprojektil handelt.