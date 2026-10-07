i Die Arbeiter entdeckten diese Granate am Dachboden eines Gebäudes in Simmering. LPD Wien (KI-generiert) Einsatz in Wien Putztrupp entdeckt bei Arbeiten Granate auf Dachboden Am Dienstag kam es in Wien zum Einsatz von sprengstoffkundigen Organen der Polizei. Zuvor hatten Arbeiter eine Granate auf einem Dachboden entdeckt. Von Michael Rauhofer-Redl 07.10.2026, 17:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Von der Auffindung einer Grate in Simmering berichtet die Pressestelle der Landespolizeidirektion Wien am Mittwoch. Arbeiter einer Reinigungsfirma, welche den Dachboden eines Hauses reinigen sollten, wurden im Zuge ihrer Arbeiten auf einen Gegenstand aufmerksam.

Granate wurde abtransportiert

Durch kurze Recherche im Internet stellten die Männer fest, dass es sich vermutlich um eine Granate handelt. Umgehend verließen sie den Dachboden und verständigten die Polizei. Durch die alarmierten Bezirkskräfte wurden sprengstoffkundige Organe sowie der Entminungsdienst des Bundesheers hinzugezogen.

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Die Wiener Polizei rät zu folgendem Verhalten: Wenn Sie sprengstoffverdächtige Gegenstände oder Kriegsmaterial auffinden, merken Sie sich den Auffindungsort und begeben Sie sich in eine sichere Distanz.

Rufen Sie unverzüglich 133 oder 112.

Sprengstoffverdächtige Gegenstände und Kriegsmaterial dürfen nicht bewegt oder manipuliert werden.

Die Granate wurde in weiterer Folge sichergestellt und von der Örtlichkeit sicher entfernt. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Gegenstand um ein Leuchtspurprojektil handelt.