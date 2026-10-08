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Der junge Mann drohte auch mit einem Messer.
Der junge Mann drohte auch mit einem Messer.
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Gewalt in Wiener Wohnung

24-Jähriger verprügelt Freundin, droht ihr mit Messer

Bei einem nächtlichen Polizeieinsatz wurde in Margareten ein junger Mann festgenommen, der seine Freundin übelst zugerichtet haben soll.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
08.10.2026, 11:59
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Ein 24-jähriger Serbe soll Mittwochnacht, 22.30 Uhr, seine 23-jährige Freundin in einer Wohnung in Margareten zunächst geschlagen und anschließend mit einem Küchenmesser mit dem Umbringen bedroht haben.

Die 23-Jährige soll sich gegen den Angriff gewehrt haben, wodurch es zu einer lautstarken Auseinandersetzung kam. Nachbarn wurden darauf aufmerksam und verständigten den Polizeinotruf.

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Polizisten der Polizeiinspektion Viktor-Christ-Gasse nahmen den 24-Jährigen vorläufig fest.

Gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot so-wie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Als Motiv wird Eifersucht angenommen.

In seiner Vernehmung zeigte sich der Tatverdächtige nicht geständig. Er befindet sich derzeit noch in polizeilichem Gewahrsam.

red,08.10.2026, 11:59
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