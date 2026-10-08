24-Jähriger verprügelt Freundin, droht ihr mit Messer

Ein 24-jähriger Serbe soll Mittwochnacht, 22.30 Uhr, seine 23-jährige Freundin in einer Wohnung in Margareten zunächst geschlagen und anschließend mit einem Küchenmesser mit dem Umbringen bedroht haben.
Die 23-Jährige soll sich gegen den Angriff gewehrt haben, wodurch es zu einer lautstarken Auseinandersetzung kam. Nachbarn wurden darauf aufmerksam und verständigten den Polizeinotruf.
Polizisten der Polizeiinspektion Viktor-Christ-Gasse nahmen den 24-Jährigen vorläufig fest.
Gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot so-wie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Als Motiv wird Eifersucht angenommen.
In seiner Vernehmung zeigte sich der Tatverdächtige nicht geständig. Er befindet sich derzeit noch in polizeilichem Gewahrsam.