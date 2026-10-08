i Der junge Mann drohte auch mit einem Messer. Getty Images/iStockphoto Gewalt in Wiener Wohnung 24-Jähriger verprügelt Freundin, droht ihr mit Messer Bei einem nächtlichen Polizeieinsatz wurde in Margareten ein junger Mann festgenommen, der seine Freundin übelst zugerichtet haben soll. Von Newsdesk Heute 08.10.2026, 11:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 24-jähriger Serbe soll Mittwochnacht, 22.30 Uhr, seine 23-jährige Freundin in einer Wohnung in Margareten zunächst geschlagen und anschließend mit einem Küchenmesser mit dem Umbringen bedroht haben.

Die 23-Jährige soll sich gegen den Angriff gewehrt haben, wodurch es zu einer lautstarken Auseinandersetzung kam. Nachbarn wurden darauf aufmerksam und verständigten den Polizeinotruf.

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Polizisten der Polizeiinspektion Viktor-Christ-Gasse nahmen den 24-Jährigen vorläufig fest.

Gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot so-wie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Als Motiv wird Eifersucht angenommen.

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In seiner Vernehmung zeigte sich der Tatverdächtige nicht geständig. Er befindet sich derzeit noch in polizeilichem Gewahrsam.