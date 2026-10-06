Knall in der Nacht – Vermummte sprengen Tschick-Automat

Ein lauter Knall und ein beschädigter Zigarettenautomat sorgten in der Nacht auf Dienstag in Wien-Floridsdorf für Aufregung. Gegen 0.35 Uhr sollen unbekannte Täter den Automaten mit einem pyrotechnischen Gegenstand gesprengt haben.
Ob am Tatort in Strebersdorf auch Bargeld oder Zigarettenpackungen gestohlen wurden, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Verdächtigen seien bei der Tat laut Zeugen vermummt gewesen.
Eine Sofortfahndung nach den Unbekannten verlief jedoch ohne Ergebnis. An dem Einsatz war auch ein sprengstoffkundiges Organ der Landespolizeidirektion Wien beteiligt. So konnten Reste der Pyrotechnik gesichert werden. Die weiteren Ermittlungen laufen.