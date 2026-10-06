i Eine Fahndung durch die Polizei verlief erfolglos. iStock Einsatz in Floridsdorf Knall in der Nacht – Vermummte sprengen Tschick-Automat Unbekannte sprengten einen Zigarettenautomaten in Wien-Floridsdorf mit Pyrotechnik. Eine Fahndung verlief erfolgslos. Von Newsdesk Heute 06.10.2026, 13:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein lauter Knall und ein beschädigter Zigarettenautomat sorgten in der Nacht auf Dienstag in Wien-Floridsdorf für Aufregung. Gegen 0.35 Uhr sollen unbekannte Täter den Automaten mit einem pyrotechnischen Gegenstand gesprengt haben.

Ob am Tatort in Strebersdorf auch Bargeld oder Zigarettenpackungen gestohlen wurden, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Verdächtigen seien bei der Tat laut Zeugen vermummt gewesen.

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Eine Sofortfahndung nach den Unbekannten verlief jedoch ohne Ergebnis. An dem Einsatz war auch ein sprengstoffkundiges Organ der Landespolizeidirektion Wien beteiligt. So konnten Reste der Pyrotechnik gesichert werden. Die weiteren Ermittlungen laufen.