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Der Raser wurde mit 127 km/h in einer 50er-Zone erwischt. (Symbolbild)
Der Raser wurde mit 127 km/h in einer 50er-Zone erwischt. (Symbolbild)
Getty Images/iStockphoto
Auto-Beschlagnahme droht

77 km/h zu schnell – Raser brettert durch Wien

Mit 127 km/h raste ein Lenker durch eine 50er-Zone in Wien-Favoriten. Nun drohen ihm erhebliche Konsequenzen.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
06.10.2026, 13:25
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Raser-Alarm in Wien! Auf der Laaer Berg Straße Höhe 143 in Wien-Favoriten war ein Lenker stadteinwärts um satte 77 km/h zu schnell dran. Er bretterte mit 127 km/h durch eine 50er-Zone und wurde von einem mobilen Radarfahrzeug erfasst.

Die Messtoleranz wurde bei dem Wert bereits abgezogen, hieß es seitens der Polizei. Nun drohen dem Verkehrsrowdy erhebliche Konsequenzen.

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So muss der Lenker mit einem Führerscheinentzugsverfahren rechnen. Zudem droht ihm aufgrund der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung eine allfällige Beschlagnahme des Fahrzeugs.

red,Akt. 06.10.2026, 13:34, 06.10.2026, 13:25
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