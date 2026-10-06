77 km/h zu schnell – Raser brettert durch Wien

Raser-Alarm in Wien! Auf der Laaer Berg Straße Höhe 143 in Wien-Favoriten war ein Lenker stadteinwärts um satte 77 km/h zu schnell dran. Er bretterte mit 127 km/h durch eine 50er-Zone und wurde von einem mobilen Radarfahrzeug erfasst.
Die Messtoleranz wurde bei dem Wert bereits abgezogen, hieß es seitens der Polizei. Nun drohen dem Verkehrsrowdy erhebliche Konsequenzen.
So muss der Lenker mit einem Führerscheinentzugsverfahren rechnen. Zudem droht ihm aufgrund der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung eine allfällige Beschlagnahme des Fahrzeugs.