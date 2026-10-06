i Der Raser wurde mit 127 km/h in einer 50er-Zone erwischt. (Symbolbild) Getty Images/iStockphoto Auto-Beschlagnahme droht 77 km/h zu schnell – Raser brettert durch Wien Mit 127 km/h raste ein Lenker durch eine 50er-Zone in Wien-Favoriten. Nun drohen ihm erhebliche Konsequenzen. Von Newsdesk Heute 06.10.2026, 13:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Raser-Alarm in Wien! Auf der Laaer Berg Straße Höhe 143 in Wien-Favoriten war ein Lenker stadteinwärts um satte 77 km/h zu schnell dran. Er bretterte mit 127 km/h durch eine 50er-Zone und wurde von einem mobilen Radarfahrzeug erfasst.

Die Messtoleranz wurde bei dem Wert bereits abgezogen, hieß es seitens der Polizei. Nun drohen dem Verkehrsrowdy erhebliche Konsequenzen.

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So muss der Lenker mit einem Führerscheinentzugsverfahren rechnen. Zudem droht ihm aufgrund der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung eine allfällige Beschlagnahme des Fahrzeugs.