Veranstaltung legt Wiener City komplett lahm

Wer am Donnerstagabend mit dem Auto durch Wien unterwegs ist, muss mehr Zeit einplanen. Der Rave Run Wien führt am 8. Oktober durch mehrere stark befahrene Bereiche der Stadt und sorgt dort für Verkehrsbehinderungen.
Ab etwa 18 Uhr ist laut ÖAMTC mit Verzögerungen und Sperren zu rechnen. Betroffen sind unter anderem der Ring, die Zweierlinie und die Westausfahrt.
Die Teilnehmer starten auf der Mariahilfer Straße. Von dort verläuft die Strecke über die Babenbergerstraße und den Ring weiter zur Bellariastraße.
Anschließend führt der Rave Run über Museumsplatz, Getreidemarkt und Linke Wienzeile. Über die Schönbrunner Schloßbrücke geht es schließlich zum Schloss Schönbrunn.
Die Laufveranstaltung fällt in den ohnehin dichten Abendverkehr. Der ÖAMTC rechnet deshalb damit, dass Staus in den betroffenen Bereichen nicht ausbleiben werden.
Besonders rund um Ring, Zweierlinie und Westausfahrt müssen Autofahrer am Donnerstagabend mit Verzögerungen rechnen.