i Der 38-Jährige wurde festgenommen. iStock Festnahme in Wien Drogen-Streit eskaliert – Mann attackiert seine Mutter Ein Streit zwischen einem 38-Jährigen und seiner Mutter eskalierte in einem Wiener Hotel. Der Mann soll die 54-Jährige geschlagen haben. Von Newsdesk Heute 06.10.2026, 12:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wilde Szenen in einem Hotel in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus: Am Montag musste dort gegen 19.25 Uhr die Polizei einschreiten, nachdem eine Auseinandersetzung zwischen einem Mann (38) und seiner 54-jährigen Mutter eskaliert sein soll.

Nach einem lautstarken Streit soll der Verdächtige die Frau attackiert und geschlagen haben. Grund für den Streit soll der regelmäßige Drogenkonsum des Österreichers gewesen sein. Auch gegenüber den Beamten soll sich der Mann aggressiv verhalten haben.

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Mann festgenommen

Daher erfolgte die Festnahme nach dem Verwaltungsstrafgesetz. Der 38-Jährige gab an viel Alkohol und verschiedene Suchtmittel konsumiert zu haben. Seine Mutter wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.

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Auch die Verständigung des Rettungsdienstes lehnte die Frau ab. Gegen den Tatverdächtigen wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Weitere Ermittlungen laufen.