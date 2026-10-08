i Der Mann wurde am Wiener Hauptbahnhof erkannt. Denise Auer Wienerin erkennt Verdächtigen 85-Jährige vergewaltigt – Verdächtiger am Hbf gefasst Nach der Vergewaltigung einer 85-Jährigen in Wien-Favoriten hat die Polizei einen 37-jährigen Verdächtigen festgenommen. Von Newsdesk Heute 08.10.2026, 14:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine brutale Attacke auf eine 85-jährige Frau erschütterte am Dienstag Wien-Favoriten. Die Pensionistin war gegen 1.35 Uhr vom Wiener Hauptbahnhof auf dem Nachhauseweg, als sie in der Arsenalstraße mitten auf der Straße Opfer einer Vergewaltigung wurde.

Nun gibt es eine entscheidende Wendung in dem Fall: Der mutmaßliche Täter wurde gefasst.

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Zeugin erkennt Gesuchten am Hauptbahnhof

Nach der Tat waren Passanten der 85-Jährigen zu Hilfe geeilt, der Verdächtige konnte zunächst flüchten. Die Polizei veröffentlichte daraufhin ein Foto des gesuchten Mannes und bat die Bevölkerung um Hinweise.

Die öffentliche Fahndung zeigte offenbar Wirkung. Am Mittwochabend (7. Oktober) erkannte eine Zeugin den Gesuchten im Eingangsbereich des Wiener Hauptbahnhofs wieder. Sie begab sich daraufhin in die dortige Polizeiinspektion und verständigte die Beamten.

37-Jähriger bestreitet die Tat

Gegen 22.30 Uhr klickten schließlich die Handschellen. Polizisten konnten den 37-jährigen rumänischen Staatsbürger im Bereich des Hauptbahnhofs im Zuge einer Fußstreife festnehmen.

Der Verdächtige bestreitet die Tat. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht. Die Polizei hat die öffentliche Fahndung mittlerweile widerrufen. Das zuvor veröffentlichte Foto des Verdächtigen darf nicht mehr verbreitet werden.