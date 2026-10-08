i Umgehend wurde eine Fahndung nach den Verdächtigen eingeleitet (Symbolbild). iStock Nahe ihrer Schule Mit Süßem: Teenies wollten Schülerin (9) in Auto locken Alarmbereitschaft vor einer Wiener Volksschule. In der Nähe trieben sich wohl Teenager herum, die Kinder in ein Auto locken wollten. Von Wien Heute 08.10.2026, 16:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schockierende Nachricht aus der Donaustadt: Am 6. Oktober soll ein kleines Mädchen (9) von zwei unbekannten Teenagern bei ihrer Schule im Bereich der Schukowitzgasse in der Nähe einer Busstation abgefangen worden sein. Mit Süßigkeiten sollen die Jugendlichen versucht haben, das Kind in ein Auto zu locken

Mutter alarmierte Polizei

"Das Mädchen fuhr mit ihrem Roller sofort davon", erklärt die Pressestelle der Polizei das geistesgegenwärtige Handeln der 9-Jährigen auf "Heute"-Anfrage. Ihre Mutter alarmierte sofort die Polizei, umgehend sei eine Fahndung nach den beiden Unbekannten eingeleitet worden. Diese verlief jedoch negativ.

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"Die Beamten des Stadtpolizeikommandos Donaustadt wurden sensibilisiert und es wird im Streifendienst ein Hauptaugenmerk auf diesen Bereich gelegt", heißt es weiter von der Polizei.

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Schule bereits gewarnt

Sowohl die Volksschule als auch der Elternverein seien bereits durch den Sicherheitsbeauftragten der zuständigen Polizeiinspektion informiert worden. Man stehe in laufendem Kontakt.

"Die Wiener Polizei nimmt solche Vorfälle sehr ernst und es wurden umgehend die notwendigen Maßnahmen gesetzt und durchgeführt", wird versichert. Weitere Erhebungen seien im Gange.