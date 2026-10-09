i Spionagekrimi um vier Männer aus der Ukraine in Wien! "Heute"-Montage: DSN-Logo vom BMI, Symbolbild - iStock Ermittlungen laufen Spionage-Krimi in Wien! Vier Männer im Visier Der Staatsschutz ermittelt in Wien gegen vier Ukrainer. Drei Verdächtige sitzen in Haft, ein bekannter Journalist ist wieder frei. Von André Wilding 09.10.2026, 12:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein ukrainischer Aufdeckungsjournalist auf der Suche nach einem untergetauchten Behördenleiter, drei Verdächtige in Haft und Ermittlungen des österreichischen Staatsschutzes: In Wien sorgt ein brisanter Fall für Aufsehen – das berichtet die "Kronen Zeitung".

Das Innenministerium bestätigte, dass die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) gegen insgesamt vier ukrainische Staatsbürger ermittelt. Welche Hintergründe die Ermittlungen genau haben, ist derzeit noch offen.

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Bekannter Journalist wieder auf freiem Fuß

Unter den vier Betroffenen befindet sich auch der ukrainische Aufdeckungsjournalist Mykhailo Tkach. Der bekannte Reporter ist mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Die drei weiteren Verdächtigen befinden sich hingegen weiterhin in Haft, heißt es in dem Bericht.

Welche Rolle sie in dem Fall gespielt haben sollen und was ihnen konkret vorgeworfen wird, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Gesuchter Behördenleiter in Wien untergetaucht

Im Mittelpunkt der Angelegenheit könnte laut "Kronen Zeitung" ein hochrangiger ukrainischer Behördenleiter stehen, der sich nach den vorliegenden Informationen in Wien aufhält.

Gegen den Mann liegt ein Haftbefehl aus Kiew vor. In seiner Heimat wird er unter anderem wegen des Verdachts auf Korruption gesucht.

Der Aufdeckungsjournalist Mykhailo Tkach soll dem untergetauchten Behördenleiter in der österreichischen Hauptstadt nachgegangen sein.

Ob und wie seine Recherchen mit den Ermittlungen des Staatsschutzes zusammenhängen, ist bislang nicht geklärt, heißt es weiter.

Ukrainische Botschaft schaltet sich ein

Der Fall hat mittlerweile auch diplomatische Aufmerksamkeit ausgelöst. Die ukrainische Botschaft in Wien setzte sich für die Freilassung von Tkach ein und intervenierte bei den zuständigen Stellen.

Inzwischen wurde der Journalist wieder freigelassen.

Auch Selenskyj über Fall informiert

Die Angelegenheit ist auch in der ukrainischen Staatsspitze bekannt. Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde bereits über den Fall informiert. Während der Journalist wieder frei ist, dauern die Ermittlungen gegen die übrigen drei Verdächtigen an.

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Offen bleibt vor allem, welche Rolle die drei inhaftierten Ukrainer spielen und in welchem Zusammenhang der gesuchte Behördenleiter mit dem Fall steht.