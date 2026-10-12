Tragbare Lautsprecher Die neuen CMF Speaker sehen wie Milchpackerl aus CMF bringt die ersten tragbaren Lautsprecher mit einzigartiger Optik auf den Markt. Zwei Modelle sollen mit Leistung, Gehäuse und Laufzeit überzeugen. Von Rene Findenig 12.10.2026, 17:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

CMF steigt ins Geschäft mit tragbaren Lautsprechern ein. Mit dem Speaker S und dem Speaker M präsentiert die Tochter-Marke von Nothing zwei Modelle, die sich bei Größe und Leistung unterscheiden. Beide bieten Bluetooth 6.0, Schutz gegen Staub und Wasser nach IP68 sowie eine Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden. Die Preise liegen bei 59 beziehungsweise 99 Euro. Der Verkauf startet am 12. Oktober 2026 über den Onlineshop von Nothing. Ab Anfang November sollen beide Lautsprecher auch bei Amazon in Deutschland und Österreich erhältlich sein.

Der CMF Speaker S ist für den mobilen Einsatz gedacht. Seine aufrechte, kompakte Bauform lässt sich in einer Tasche transportieren. Über einen Befestigungspunkt kann er außerdem an einem Karabiner angebracht werden. Für den Klang sind ein 45-Millimeter-Breitbandtreiber und zwei Passivmembranen zuständig. Die Leistung beträgt 10 Watt RMS, der Frequenzbereich reicht laut Hersteller von 70 Hertz bis 20 Kilohertz.

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Der größere Speaker M ist auf mehr Klangvolumen ausgelegt. Er kombiniert einen 25-Watt-Tieftöner mit einem 10-Watt-Hochtöner und erreicht damit insgesamt 35 Watt RMS. Der Frequenzbereich reicht von 60 Hertz bis 20 Kilohertz. Das soll vor allem bei tiefen Tönen Vorteile bringen. Ein integrierter Griff erleichtert den Transport, etwa zwischen Wohnzimmer, Küche und Terrasse.

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Klang lässt sich über App anpassen

Beide Lautsprecher verfügen über eine automatische Klangoptimierung. Ein Algorithmus soll die Wiedergabe laufend analysieren und den Klang anpassen, ohne dass dafür die App geöffnet werden muss. Die Funktion Ultra Bass verstärkt den Tieftonbereich. Wide Soundstage soll die Klangbühne räumlicher wirken lassen.

Wer den Klang selbst abstimmen möchte, kann in der Nothing-X-App zwischen vier Profilen wählen. Neben einer ausgewogenen Einstellung gibt es Varianten mit mehr Bass, stärkeren Höhen oder einer auf Stimmen ausgerichteten Wiedergabe.

Zwei Lautsprecher desselben Modells lassen sich für die Stereo-Wiedergabe koppeln. CMF by Nothing

Auch die Verbindung mehrerer Geräte ist vorgesehen. Zwei Speaker S oder zwei Speaker M lassen sich zu einem Stereo-System koppeln, bei dem die Lautsprecher den linken und rechten Audiokanal getrennt wiedergeben. Der Party-Modus nutzt Auracast, um Musik auf mindestens zwei kompatiblen Lautsprechern synchron abzuspielen. Laut CMF können dabei auch unterstützte Modelle anderer Marken eingebunden werden.

Viele Verbindungsoptionen und einfache Bedienung

Neben Bluetooth 6.0 unterstützen die Speaker NFC Tap-to-Pair, Google Fast Pair und Microsoft Swift Pair. Damit soll sich die Verbindung mit kompatiblen Geräten schnell herstellen lassen. Beide Modelle können außerdem gleichzeitig mit zwei Audioquellen verbunden bleiben. Wer etwa zwischen Smartphone und Laptop wechseln möchte, muss die Verbindung dadurch nicht jedes Mal neu einrichten.

Über USB-C ist eine digitale Audioübertragung möglich. CMF sieht darin eine Option für Musik, Filme und Spiele, bei denen eine möglichst geringe Verzögerung wichtig ist. Die wichtigsten Funktionen lassen sich direkt am Lautsprecher steuern. Ein Drehregler übernimmt unter anderem Lautstärke, Wiedergabe, Titelauswahl und Ultra Bass. Separate Tasten sind für das Ein- und Ausschalten, die Bluetooth-Kopplung und den Party-Modus vorgesehen.

Bis zu 18 Stunden Akku

Bei der Laufzeit verspricht CMF bis zu 18 Stunden mit einer Akkuladung. Auch kurze Ladepausen sollen reichen: Zehn Minuten am Ladegerät sollen bis zu eine Stunde Wiedergabe ermöglichen. Beide Modelle sind nach IP68 gegen Staub und Wasser geschützt. CMF gibt an, dass sie bis zu 30 Minuten in bis zu 1,5 Meter tiefem Wasser überstehen. Das macht sie für den Einsatz im Freien interessant.

Vier Farben und austauschbare Teile

Beim Design setzt CMF auf geometrische Formen und kräftige Farben. Die Speaker S und M sind jeweils in Weiß, Dunkelgrau, Orange und Türkis erhältlich.

Frontblenden und Drehregler lassen sich austauschen. Außerdem unterstützt CMF standardisierte Designs, mit denen sich individuelle Teile per 3D-Druck herstellen lassen.

Der Speaker S kostet 59 Euro, der Speaker M 99 Euro. Beide Modelle sind seit 12. Oktober 2026 über nothing.tech erhältlich. Ab Anfang November sollen sie auch bei Amazon in Deutschland und Österreich angeboten werden.