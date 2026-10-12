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A1 wird 30 und startet das größte Gewinnspiel seiner Geschichte mit unter anderem 3 VW ID. Polos.
A1 wird 30 und startet das größte Gewinnspiel seiner Geschichte mit unter anderem 3 VW ID. Polos.
A1
Digital-Telegramm

Mobilfunker A1 verlost jetzt plötzlich drei VW Polos

Spannende Spielereien, tolle Technik, fürchterliche Flops im Digital-Telegramm. Jeden Tag der Woche liefert "Heute" drei aktuelle Kurzmeldungen.
Von Digital Heute
12.10.2026, 18:09
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Montag, 12. Oktober 2026

Mobilfunker A1 verlost jetzt plötzlich drei VW Polos

Zum 30. Geburtstag startet A1 das größte Gewinnspiel seiner Geschichte. Ab 12. Oktober können Kundinnen und Kunden über die Mein A1 App und online mehr als 600 Preise gewinnen, darunter drei vollelektrische VW ID. Polo, 60 Samsung-Smartphones und 600 weitere Samsung-Gadgets. Zusätzlich warten individuelle Tarif- und Speed-Upgrades sowie Tickets für Sport-, Kultur- und Community-Events. Auch ausgewählte A1-Shops bieten Gewinnspiele und Aktionen zum Jubiläum an. Weitere Informationen unter www.A1.net.

VW ID. Polo (2026).
VW ID. Polo (2026).
Volkswagen
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20 Billionen Euro Marktpotenzial für Zukunftstechnologien

Zukunftstechnologien könnten bis 2040 weltweit ein Marktvolumen von mehr als 20 Billionen Euro erreichen. Laut einer Studie von Roland Berger zählen dazu 30 Technologiefelder, darunter künstliche Intelligenz, Halbleiter, Quantentechnologien und humanoide Robotik. Europa könnte bei 14 besonders wichtigen Schlüsseltechnologien rund drei Billionen Euro an Marktpotenzial erschließen. Dafür müssten Politik und Industrie laut Studie Investitionen erleichtern, Innovationen schneller auf den Markt bringen und die Wettbewerbsfähigkeit stärken.

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Europa könnte bei 14 besonders wichtigen Schlüsseltechnologien rund drei Billionen Euro an Marktpotenzial erschließen.
Europa könnte bei 14 besonders wichtigen Schlüsseltechnologien rund drei Billionen Euro an Marktpotenzial erschließen.
pixabay.com

China beherrscht 95 Prozent des Elektro-Lkw-Markts

Der weltweite Markt für Elektro-Lkw ist seit 2021 um 1.800 Prozent gewachsen. Doch 95 Prozent der Fahrzeuge stammen aus China, während Europa laut einer Strategy&-Studie hinter den Erwartungen zurückbleibt. Dabei könnten Elektro-Lkw in Europa bis 2030 im Schnitt 25 Prozent niedrigere Gesamtbetriebskosten als Diesel-Lkw erreichen. Der größte Bremsklotz ist die fehlende Ladeinfrastruktur. Europäische Hersteller müssen neben den Fahrzeugen auch Ladelösungen, Software und Serviceangebote entwickeln, um im Wettbewerb zu bestehen.

Zehn E-Lkw wurden von dm für den innerstädtischen Verkehr in Wien in Dienst gestellt.
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dm/Mirjam Reither
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          Spannende Spielereien, tolle Technik, fürchterliche Flops im Digital-Telegramm. Jeden Tag der Woche liefert "Heute" drei aktuelle Kurzmeldungen.

          red, 12.10.2026, 18:09
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