i Nothing startet Nothing OS 5.0 zunächst für das Phone (3). Das Update basiert auf Android 17 und bringt mehr als 80 Neuerungen. Nothing Update auf Android 17 Neues Nothing OS 5.0 bringt mehr als 80 Neuerungen Neues Design, flüssigere Animationen und zusätzliche KI-Funktionen: Nothing verteilt das bislang größte Software-Update schrittweise auf Smartphones. Von Rene Findenig 13.10.2026, 19:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nothing startet die allgemeine Einführung von Nothing OS 5.0. Das große Software-Update basiert auf Android 17 und soll mehr als 80 Neuerungen für Design, Personalisierung, Leistung und Künstliche Intelligenz bringen. Den Anfang macht am 13. Oktober das Nothing Phone (3). Weitere Smartphones von Nothing und der Schwestermarke CMF sollen in den kommenden Monaten folgen.

Homescreen bekommt ein neues Design

Mit Nothing OS 5.0 überarbeitet der Hersteller die Benutzeroberfläche. Transparente Details bei Widgets und Suchleiste sollen den Homescreen moderner wirken lassen. Ein adaptives Farbsystem greift Farben des Hintergrundbilds auf und sorgt damit für ein einheitlicheres Erscheinungsbild.

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Neu ist außerdem das Micrographics-Zifferblatt für den Sperrbildschirm. Es zeigt Datum, Uhrzeit, Wetter und anstehende Termine auf einen Blick. Auch Symbole, Abstände und Animationen wurden überarbeitet. Die Änderungen betreffen unter anderem Statusleiste, Einstellungen, Kamera und Galerie.

Mehr Möglichkeiten zur Personalisierung

Nothing erweitert auch die Widgets. Mit Collector können Nutzer visuelle Sammlungen ihrer Lieblingsobjekte erstellen. Away Time erfasst bildschirmfreie Zeit. Zusätzlich wurde die Bearbeitung des Startbildschirms vereinfacht: Apps und Widgets lassen sich nun gemeinsam verschieben.

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Laut Hersteller soll das System außerdem flüssiger reagieren. Verbesserungen bei der Touch-Eingabe, der Verwaltung von Systemressourcen und dem Verhalten von Apps im Hintergrund sollen für eine schnellere Nutzung sorgen. Überarbeitete Animationen betreffen unter anderem Apps, Ordner, Widgets und das Multitasking.

KI-Funktionen werden ausgebaut

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Essential-Funktionen. Essential Voice soll Sprache schneller und klarer transkribieren. Essential Space erhält sogenannte Smart Collections, die Inhalte strukturieren sollen. Mit dem Essential Apps Builder können Nutzer zudem KI-gestützte Apps direkt auf dem Smartphone beschreiben, erstellen und bereitstellen, ohne selbst programmieren zu müssen.

Weitere Verbesserungen für Essential Space werden parallel zum Update über Google Play verteilt. Welche Funktionen tatsächlich zur Verfügung stehen, kann daher auch davon abhängen, ob die entsprechenden Apps bereits aktualisiert wurden.

Android 17 bildet die Grundlage

Nothing OS 5.0 basiert auf Android 17. Zu den Neuerungen zählen getrennte Bereiche für Benachrichtigungen und Schnelleinstellungen, eine überarbeitete Ansicht der zuletzt verwendeten Apps sowie erweiterte Datenschutzfunktionen. Auch Quick Share für den plattformübergreifenden Dateiaustausch gehört zu den angekündigten Verbesserungen.

Das Update wird zunächst auf dem Phone (3) ausgerollt. Für weitere Nothing- und CMF-Geräte ist die Verteilung in den kommenden Monaten vorgesehen.