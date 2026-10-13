i Bevor du deinen Laptop entsorgst, gibt es eine clevere Alternative. pixabay.com Ganz ohne Windows Gratis-Trick – So läuft dein alter PC noch bis 2034 Dein alter Laptop ist zu langsam für Windows? Mit einem kostenlosen Google-System kannst du ihn noch viele Jahre weiternutzen. Von Digital Heute 13.10.2026, 20:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer einen älteren Computer zu Hause hat, kennt das Problem: Windows läuft immer langsamer, Updates dauern ewig, und irgendwann fällt das Gerät komplett aus dem Support. Doch bevor du deinen Laptop entsorgst, gibt es eine clevere Alternative.

Die Lösung heißt ChromeOS Flex – ein völlig kostenloses Betriebssystem von Google, das speziell für ältere Hardware entwickelt wurde. Das Beste daran: Google hat angekündigt, das System noch bis 2034 zu pflegen.

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Wie "chip.de" berichtet, können ältere PCs und Macs mit ChromeOS Flex weiterhin genutzt werden. Das System läuft auf Geräten mit mindestens 4 GB RAM und 16 GB Speicher. Problematisch wird es nur bei Prozessoren vor 2012 oder Nvidia-Grafikkarten vor 2014.

So funktioniert die Installation

Die Installation ist simpel: Du lädst ChromeOS Flex auf einen USB-Stick und startest deinen Computer davon. Du kannst das System erst einmal testen, bevor du es installierst. Wichtig: Sichere vorher alle Daten, denn die Installation löscht alles auf der Festplatte.

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ChromeOS Flex ist ideal für alle, die hauptsächlich im Internet surfen, E-Mails schreiben und Web-Dienste nutzen. Wer oft mit klassischen Windows-Programmen arbeitet, muss allerdings umdenken.

Für wen eignet sich das System?

Das System ist besonders gut für die Umwelt, da alte Hardware länger genutzt werden kann. Außerdem gilt es als sicherer als veraltete Windows-Versionen. Aktuell sind bereits 295 Geräte offiziell von Google zertifiziert – aber auch auf anderen Computern läuft das System meist problemlos.

Ein Umstieg lohnt sich vor allem dann, wenn dein Rechner für Windows zu schwach geworden ist. Statt Geld für neue Hardware auszugeben, kannst du deinen alten Laptop so noch einige Jahre nutzen.