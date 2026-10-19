i Das Stücl "Lamento" feiert am 22. Oktober in der Dunkelkammer des Wiener Volkstheaters seine Uraufführung. APA-Images / mauritius images / Volker Preusser Gefühle außer Kontrolle Theaterstück zeigt, wie aus Liebe plötzlich Hass wird Was als große Liebe beginnt, endet in tiefem Hass. Das neue Stück "Lamento" am Wiener Volkstheater zeigt, wie eine Beziehung langsam zerbricht. Von Heute Entertainment 19.10.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erst Schmetterlinge im Bauch, dann das bittere Ende: Das Stück "Lamento" am Wiener Volkstheater zeigt, wie aus einer großen Liebe langsam tiefer Hass werden kann.

Alles beginnt wie im Märchen: Eine junge Schriftstellerin verliebt sich in einen Theatermacher. Die beiden werden ein Paar, gründen eine Familie und träumen von einer gemeinsamen Zukunft. Doch mit der Zeit bekommt die Beziehung immer mehr Risse. Der Mann entfernt sich zunehmend – bis die Liebe schließlich zerbricht.

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Wenn die Liebe langsam zerbricht

In "Lamento" erzählt die skandinavische Künstlerin Madame Nielsen die Geschichte aus der Sicht der Frau. Das Stück feiert am 22. Oktober in der Dunkelkammer des Wiener Volkstheaters seine Uraufführung.

Madame Nielsen ist für ihre außergewöhnlichen Kunstaktionen bekannt. Einst lebte sie ein Jahr lang als Obdachlose, inszenierte ihre eigene Beerdigung und erfand sich schließlich als Madame Nielsen neu.