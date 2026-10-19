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Taylor Swift begeistert bei der diesjährigen Gala des Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles.
Taylor Swift begeistert bei der diesjährigen Gala des Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles.
REUTERS/Mario Anzuoni
Los Angeles

Swift überrascht Hollywood – jetzt winkt ihr ein Oscar

Swift stahl bei einer Hollywood-Gala allen die Show. Doch nicht nur ihr Auftritt sorgt für Wirbel – jetzt könnte sie Oscar-Geschichte schreiben.
Von Heute Entertainment
19.10.2026, 10:22
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Hollywood lag ihr zu Füßen! Pop-Superstar Taylor Swift (36) war der Stargast bei der diesjährigen Gala des Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles. In einer eisblauen, schulterfreien Dior-Robe zog sie alle Blicke auf sich – und sorgte anschließend mit einem intimen Konzert für Gänsehaut.

Dieser Netflix-Hit geht endlich in die dritte Runde!

Laut US-Medien performte sie Hits wie "Love Story", "The Fate of Ophelia" und "I Knew It, I Knew You".

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Greift Taylor jetzt nach dem Oscar?

Grammy-Trophäen hat Swift längst zuhauf, doch ein Oscar fehlt noch in ihrer Sammlung. Das könnte sich bald ändern! Mit ihrem Song "I Knew It, I Knew You" aus dem Pixar-Film "Toy Story 5" werden ihr gute Chancen auf eine Nominierung als "Bester Song" eingeräumt.

Promi-Alarm und Millionenregen

Auch sonst war die Star-Dichte enorm: Kim Kardashian, Demi Moore, Pamela Anderson, Sabrina Carpenter und Pierce Brosnan mischten sich unter die Gäste. Charlize Theron, Colman Domingo und Regisseur John Carpenter wurden für ihre Verdienste um Hollywood geehrt.

Neben reichlich Glamour gab es auch einen Geldregen: Mehr als 14 Millionen Dollar (rund 12,5 Millionen Euro) kamen bei der Spendengala für das Academy Museum zusammen.

red, 19.10.2026, 10:22
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