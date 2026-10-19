i Harald Schmidt hat seinen Jaguar verschenkt. "Ich brauche kein Auto mehr!" IMAGO/Bonn.digital "Brauche es nicht mehr" Talk-Legende Harald Schmidt verschenkte Luxusauto Früher beschrieb er seinen Jaguar als "Achtzylinder-Verbrenner, ein Traum". Nun hat sich der Entertainer von seinem Wagen getrennt. Von Heute Entertainment 19.10.2026, 12:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Autor, Entertainer und legendäre Talk-Host Harald Schmidt wird nun zum Vorreiter in Sachen Umweltschutz. Der 69-Jährige verriet, dass er kein Auto mehr hat. Mehr noch: Seinen Jaguar hat er einfach weitergegeben.

"Ich hab den einem Bastler geschenkt, weil der war nicht mehr durch den TÜV zu kriegen. Ich hätte das noch mal finanziert, aber es gingen jetzt so die Zipperlein los", erzählt er beinahe stolz. "Ich brauch' kein Auto mehr!"

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"Wünsche mir, dass mich ein Grüner angreift"

Schmidt betont, er sei schon immer mit dem Zug gefahren. "Ich wünsche mir, dass mich mal ein Grüner angreift wegen meiner CO2-Bilanz. Dann sage ich: 'Junge, hier ist meine Bahncard!". In Köln, wo er lebt, nutzt der Deutsche Bus und Straßenbahn. Bei den Fahrten in Zug und Öffis schnappt der Entertainer auch immer "super interessante Gespräche" auf, die ihn dann inspirieren.

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Mit den regelmäßigen Verspätungen der Bahn geht Schmidt entspannt um. "Ich ändere teilweise, während ich im Zug bin, die Route", versucht er, flexibel zu bleiben. Dabei hat er auch die älteren Gäste gewohnt augenzwinkernd im Blick: "Gucken Sie mal, wie lange es dauert, bis die Leute mittlerweile in den Zügen sind."