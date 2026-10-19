i Sting kommt 2027 nach Salzburg und an den Wörthersee nach Kärnten. IMAGO/Pixsell Zwei Konzerte in Österreich Sting lässt es krachen – mit Austro-Star an Bord Der Superstar gastiert am 4. Juni 2027 am Salzburger Residenzplatz, Ina Regen eröffnet den Abend. Am 30. Juni singt er in Klagenfurt am Wörthersee. Von Heute Entertainment 19.10.2026, 11:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bevor die Salzburger Festspiele nächsten Sommer starten, beehrt am 4. Juni Superstar Sting die Stadt: Der Sänger tritt am 4. Juni am Residenzplatz auf. Besonders erfreulich ist das auch für Austro-Star Ina Regen. Die oberösterreichische Singer-Songwriterin eröffnet den Abend.

Bei der "Sting 3.0"-Tour bringt der britische Musiker seine legendären Songs in einem reduzierten, aber kraftvollen Live-Format auf die Bühne. Gemeinsam mit seinem langjährigen Gitarristen Dominic Miller und Schlagzeuger Chris Maas steht er als Trio auf der Bühne.

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Starkes Line-Up für Residenzplatz-Konzerte

"Unser Line-up für 2027 steht: Nach Wanda, Paul Kalkbrenner, Pizzera & Jaus, Volbeat sowie Seiler und Speer ist Sting nun der sechste Hauptact, den wir für die Residenzplatz-Konzerte präsentieren dürfen", freut sich Veranstalter Thomas Semmler über das Programm der Residenzplatz-Konzerte 2027.

"Dass wir bereits im dritten Jahr ein Programm dieser Größenordnung auf die Beine stellen, macht uns stolz. Wir zeigen, dass internationale Konzertproduktionen auf höchstem Niveau auch ohne Steuergelder möglich sind." Das gelinge vor allem nur durch eine starke Zusammenarbeit mit Barracuda Music, aber auch mit Bürgermeister und Stadt, den Behörden, der Altstadt und allen Beteiligten.

Traumauftritt für Ina Regen

Für Ina Regen ist der Auftritt als Vorgruppe des britischen Musikers etwas ganz Besonderes. Immerhin zählt mit 17 Grammys und über 100 Millionen verkauften Alben zu den erfolgreichsten Künstlern seiner Generation. Ob als Frontmann von The Police oder als Solokünstler – mit Hits wie "Every Breath You Take", "Roxanne", "Englishman in New York" oder "Fields of Gold" hat er Musikgeschichte geschrieben und Generationen geprägt.

Der Ticketverkauf startet am Freitag, 23. Oktober 2026, um 10 Uhr, etwa oeticket.com und www.semtainment.at. Mitglieder des offiziellen Sting-Fanclubs haben bereits ab 20. Oktober , um 10 Uhr exklusiven Zugang zum Presale unter sting.com.

Sting singt auch am Wörthersee

Sting kommt nächstes Jahr übrigens nochmal nach Österreich: Am 30. Juni 2027 wird er die Wörthersee Ostbucht-Arena in Klagenfurt zum Beben bringen. "Als wir die Klagenfurter Ostbucht als Eventstandort aufgebaut haben, hätten wir nicht zu träumen gewagt, dass hier einmal ein Künstler von Weltformat wie Sting auf der Bühne steht. Dank Live Nation ist es im Juni 2027 so weit. Das ist die Bestätigung für jahrelange harte Arbeit und ein klares Signal: Klagenfurt am Wörthersee ist in der ersten Liga der internationalen Konzertstandorte angekommen und dafür sind wir sehr dankbar", freut sich ipImedia-Geschäftsführer Gerfried Zmölnig.