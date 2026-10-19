i In der Mitte Myrthes Monteiro (Velma Kelly) mit Ensemble. Marco Sommer Broadway-Stück in Wien Mord auf der Bühne! "Chicago" sorgt in Wien für Wirbel Intrigen und jede Menge Glamour! Das Kult-Musical "Chicago" sorgt an der Wiener Volksoper für Aufsehen. Hier werden selbst Mörderinnen zu Stars. Von Heute Entertainment 19.10.2026, 13:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Morden für die große Karriere? Im Broadway-Klassiker "Chicago" (ab dem 22. Oktober) ist offenbar alles erlaubt, solange die Schlagzeilen stimmen! Das legendäre Musical entführt das Publikum in die schillernde Welt der 1920er-Jahre, in der Ruhm, Skandale und jede Menge Jazz den Ton angeben.

Im Mittelpunkt steht die ehrgeizige Nachtclubsängerin Roxie Hart (Bettina Mönch), die von einer Karriere im Rampenlicht träumt. Dumm nur, dass sie ihren Liebhaber erschießt und hinter Gittern landet. Doch statt ihre Träume zu begraben, wittert Roxie plötzlich ihre ganz große Chance: Denn ein Mord kann offenbar auch ziemlich berühmt machen!

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Zwei Mörderinnen kämpfen um den Ruhm

Im Gefängnis trifft Roxie auf die ebenso skrupellose Velma Kelly (Myrthes Monteiro), die wegen Doppelmordes einsitzt und selbst im Mittelpunkt stehen will. Mithilfe der gewieften Gefängnisaufseherin "Mama" Morton und des gerissenen Star-Anwalts Billy Flynn (Lionel von Lawrence) wird aus Roxie kurzerhand ein gefeierter Medienstar.

Doch Velma denkt gar nicht daran, sich die Show stehlen zu lassen. Zwischen den beiden Frauen entbrennt ein gnadenloser Kampf um Schlagzeilen, Aufmerksamkeit und die Gunst des Publikums. Und während die Presse jubelt, wird der Gerichtssaal kurzerhand zur großen Showbühne.

Heiße Tänze und ein echter Welthit

Seit mehr als 50 Jahren begeistert "Chicago" mit bissigem Humor, spektakulären Tanzeinlagen und unvergesslichen Songs wie "All That Jazz". An der Wiener Volksoper bringt Regisseurin Lotte de Beer den Broadway-Hit gemeinsam mit der preisgekrönten Choreografin Arielle Smith auf die Bühne.

Für de Beer liegt der besondere Reiz des Musicals darin, dass sich das Publikum von Musik, Jazz und Tanz verführen lässt – und im nächsten Moment über eine Leiche stolpert.

Extra für Musical-Fans: Am 28. Oktober gibt es um 18.15 Uhr vor der Vorstellung eine kostenlose Einführung mit Dramaturgin Lisa Kerlin im Zuschauerraum der Volksoper.