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Bürgermeister Ludwig ehrte Erwin Steinhauer mit dem Goldenen Rathausmann
Bürgermeister Ludwig ehrte Erwin Steinhauer mit dem Goldenen Rathausmann
Stadt Wien / Christian Jobst
Goldener Rathausmann

Hohe Auszeichnung: Ludwig ehrte Erwin Steinhauer

Anlässlich seines 75. Geburtstags wurde der Schauspieler und Kabarettist für sein Lebenswerk und Verdienste in Kunst und Kultur in Wien ausgezeichnet.
Niklas Burger
Von Niklas Burger
05.10.2026, 17:31
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Große Ehre im Wiener Rathaus: Zum 75. Geburtstag hat Bürgermeister Michael Ludwig am Montag (5.10.) Schauspiel- und Kabarettlegende Erwin Steinhauer mit dem Goldenen Rathausmann ausgezeichnet.

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"Erwin Steinhauer hat die österreichische Theater- und Kabarettszene über Jahrzehnte hinweg geprägt. Er steht für eine Kunst, die unterhält, ohne beliebig zu sein“, so Bürgermeister Ludwig. Steinhauer wurde von Ludwig als engagierter Demokrat und kritischer Zeitgenosse beschrieben.

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Vom Simpl bis zum "Herrn Karl"

Die Karriere von Erwin Steinhauer startete 1974 mit der Mitgründung des Kabaretts Keif. In den folgenden Jahren feierte er Erfolge im Kabarett Simpl, im Düsseldorfer Kom(m)ödchen, im Theater der Courage sowie in Soloprogrammen.

Mehrfach ausgezeichnet

Große Bekanntheit erlangte Steinhauer des Weiteren als Bühnen-"Herr Karl", in der Josefstadt, mit dem Film "Freundschaft" sowie als Kult-Kommissar in den "Polt"-Verfilmungen. Für sein Schaffen erhielt er 2010 das Goldene Ehrenzeichen und 2017 den Kammerschauspieler-Titel.

nibu,Akt. 05.10.2026, 17:57, 05.10.2026, 17:31
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