i Vizebürgermeisterin Barbara Novak, neue VBW-Chefin Andrea Pier, Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler, Wien-Holding-GF Karin Ramser Wien Holding/David Bohmann Entscheidung fix Andrea Pier neue Chefin der Vereinigten Bühnen Wiens Führungswechsel bei den Vereinigten Bühnen Wien: Andrea Pier folgt auf Franz Patay und übernimmt ab 1. Dezember die Geschäftsführung. Von Thomas Peterthalner 05.10.2026, 11:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei den Vereinigten Bühnen Wien (VBW) steht ein Wechsel an der Spitze bevor. Andrea Pier übernimmt die Geschäftsführung und folgt damit auf Franz Patay, der die VBW seit 2016 geführt hat. Zu den Vereinigten Bühnen Wien gehören das Ronacher, das Raimund Theater und das Theater an der Wien.

Beste Bewerberin

Pier setzte sich im Bewerbungsprozess gegen 18 Mitbewerber durch und erhält einen Vertrag über fünf Jahre. Die Stelle war im Mai ausgeschrieben worden, weil Patays Vertrag im Herbst ausläuft.

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Über 20 Jahre Erfahrung

Die neue VBW-Chefin bringt über 20 Jahre Erfahrung mit nach Wien. Zuletzt war Andrea Pier als Managing Director für das Projekt Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 mitverantwortlich. Erfahrung im Bühnenbetrieb bringt sie ebenfalls mit. Rund zwei Jahrzehnte arbeitete sie in leitenden Funktionen beim Unterhaltungskonzern Stage Entertainment. Unter anderem leitete sie das Theater des Westens in Berlin und war für das Tourgeschäft zuständig. Am 1. Dezember wird Andrea Pier die neue Aufgabe übernehmen.

"Freue mich sehr"

"Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe bei den Vereinigten Bühnen Wien und darauf, gemeinsam mit dem Team die erfolgreiche Arbeit der VBW weiterzuführen. Die Vereinigten Bühnen Wien stehen für herausragende Kulturproduktionen und eine große Vielfalt an künstlerischen Angeboten. Ich möchte meine Erfahrung und meine Leidenschaft dafür einsetzen, diese erfolgreiche Entwicklung fortzusetzen und gleichzeitig neue Impulse zu setzen", erklärt Andrea Pier.

Neue VBW-Chefin Andrea Pier. URBSCHAT BERLIN

Frau setzte sich durch

Die Ausschreibung für die Geschäftsführung wurde am 23. Mai 2026 veröffentlicht, die Bewerbungsfrist endete einen Monat später. Insgesamt bewarben sich 19 Personen um den Posten, darunter neun Frauen und zehn Männer.

"Erfahrene Führungspersönlichkeit"

Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak (SP) begrüßt die Entscheidung: "Mit Andrea Pier gewinnen die Vereinigten Bühnen Wien eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit großer Expertise im Kultur- und Entertainmentbereich. Sie bringt umfassende Managementerfahrung und strategische Kompetenz mit und ich bin überzeugt, dass sie gemeinsam mit den Mitarbeitern die starke Position der VBW weiter ausbauen wird."

"Große Kulturtradition"

Auch Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler verweist auf Piers Erfahrung: "Die Vereinigten Bühnen Wien stehen für eine große und erfolgreiche Wiener Kulturtradition und verbinden Oper, Musical und Musiktheater auf einzigartige Weise. Die traditionsreichen Spielstätten - Raimund Theater, Ronacher und Theater an der Wien – wurden in den vergangenen Jahren generalsaniert und sie strahlen lokal wie international. Mit Andrea Pier übernimmt eine erfahrene Kulturmanagerin die Geschäftsführung, die sowohl die Besonderheiten künstlerischer Arbeit in unterschiedlichen Sparten als auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen großer Kulturbetriebe kennt."

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Bis zu 600.000 Besucher pro Jahr

Die VBW betreiben das Raimund Theater, das Ronacher und das Theater an der Wien. Bis zu 600.000 Menschen besuchen pro Jahr Aufführungen in den drei Häusern. Rund 500.000 davon entfallen auf die Musicalproduktionen im Raimund Theater und Ronacher. Mit rund 700 bis 800 Mitarbeitern gehören die Vereinigten Bühnen Wien zu den größten Mehrsparten-Theaterbetrieben Europas.