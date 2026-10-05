i Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch (SP): Gemeindebaumieter können um Klimaanlage ansuchen. Stadt Wien/Martin Votava Viele wurden abgelehnt Cooler Gemeindebau: 400 Wiener haben schon Klimaanlage Eine neue Regel macht Klimaanlagen im Wiener Gemeindebau leichter möglich. Über 3.000 Mieter ließen sich beraten, in vielen Wohnungen wird es kühler. Von Thomas Peterthalner 05.10.2026, 09:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Hitzegeplagte Gemeindebau-Mieter können sich seit Kurzem leichter eine Klimaanlage einbauen lassen. Das coole Angebot erzeugt großes Interesse: Mehr als 3.000 Mieter haben sich bereits bei Wiener Wohnen zum Thema Klimaanlage beraten lassen. Bis Ende September wurden rund 400 Ansuchen bewilligt.

"An heißen Tagen erträglicher"

"Mit der neuen Regelung schaffen wir daher mehr Möglichkeiten, damit es auch in den eigenen vier Wänden an heißen Tagen erträglicher bleibt", so Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch (SP).

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Für den Einbau gelten klare Vorgaben. Unter anderem müssen Bestimmungen zu Lärm, Sicherheit und Energieeffizienz eingehalten werden. Außerdem darf die Klimaanlage nur von einem konzessionierten Fachbetrieb installiert werden.

154 Ansuchen abgelehnt

Nicht jedes Ansuchen bekommt grünes Licht. 154 wurden bisher abgelehnt. 770 Verfahren sowie weitere 35 Ansuchen sind noch offen. Die Möglichkeit zum Einbau von Klimaanlagen ist Teil eines größeren Pakets gegen die Hitze.

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Sanierung und Sonnenschutz

Wiener Wohnen setzt in den Gemeindebauten auch auf thermische Sanierungen, Begrünungen, Entsiegelungen und außenliegenden Sonnenschutz. Damit sollen die Wiener Gemeindebauten auch für künftig heißere Sommer besser gerüstet sein.