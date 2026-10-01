i Vizebürgermeisterin Barbara Nowak mit Paul Blaguss (GF Blaguss-Gruppe) im neuen E-Bus. Warda Network/Mila Eder 66 Fahrten täglich Ab 5,99 Euro – neue E-Busse düsen nach Bratislava Ein Ausflug von Wien nach Bratislava wird jetzt noch grüner: Ab 1. Oktober sind acht neue Elektro-Reisebusse zwischen den Hauptstädten unterwegs. Von Wien Heute 01.10.2026, 09:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wien und Bratislava liegen nur rund 80 Kilometer voneinander entfernt und zählen damit zu den am engsten benachbarten Hauptstädten Europas. Ab 1. Oktober bekommt die Verbindung nun ein Elektro-Upgrade: FlixBus und der Wiener Busbetrieb Blaguss setzen auf der Strecke acht neue E-Reisebusse ein.

Die Linie verbindet nicht nur Wien und Bratislava miteinander, sondern hält auch an den Flughäfen Wien und Bratislava. Insgesamt gibt es 66 Kursfahrten täglich zwischen den beiden Hauptstädten (Abfahrt: Wien-Erdberg und Wien-Hauptbahnhof). 91 Prozent der Fahrten werden laut den Unternehmen künftig elektrisch durchgeführt.

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Acht E-Busse auf der Strecke

Zum Einsatz kommen Elektro-Reisebusse des Typs Yutong T12E. Sie verfügen über Batterien mit einer Kapazität von 466 kWh und sollen laut Unternehmen eine Reichweite von rund 500 Kilometern schaffen.

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Geladen werden die Busse unter anderem an einer neu errichteten Ladestation in Wien. Auch in Bratislava wurde eine Ladestation errichtet. Photovoltaikanlagen und Batteriespeicher sollen dafür sorgen, dass die Fahrzeuge mit erneuerbarer Energie versorgt werden.

Tickets gibt es ab 5,99 Euro

Auch beim Preis will die Verbindung punkten: Tickets sind bereits ab 5,99 Euro auf www.flixbus.at, in der FlixBus-App sowie in den offiziellen Verkaufsstellen erhältlich. Betrieben wird die Linie von Blaguss über dessen slowakische Tochtergesellschaft Blaguss Slovakia. "Die neue Verbindung zwischen Wien und Bratislava bringt zwei eng verflochtene Wirtschafts- und Lebensräume noch näher zusammen", erklärt Wiens Vizebürgermeisterin Barbara Novak (SPÖ).

Mobilitätsminister Peter Hanke (SPÖ) sieht in der Strecke einen Beleg dafür, dass Elektromobilität auch im internationalen Busverkehr funktioniert: "Gerade der Bus ist dabei wichtig: Er bringt klimafreundliche Mobilität in die Breite und zeigt auf dieser internationalen Verbindung, dass E-Mobilität auch über Stadt- und Landesgrenzen hinweg funktioniert."

Alternative Verkehrsmittel

Wer einen Ausflug in die slowakische Hauptstadt plant, hat allerdings schon jetzt mehrere Möglichkeiten. Neben den bestehenden Fernbus-Verbindungen fahren ÖBB-Züge von Wien nach Bratislava. Das spezielle Bratislava-Ticket der ÖBB gilt auf den Strecken über Kittsee oder Marchegg und beinhaltet auch ein Tagesticket für die öffentlichen Verkehrsmittel in Bratislava.

Eine besonders spektakuläre Alternative gibt es auf dem Wasser: Der Twin City Liner fährt direkt vom Wiener Schwedenplatz in die Altstadt von Bratislava. In der Hauptsaison 2026 gibt es täglich drei Fahrten pro Richtung, die Überfahrt dauert rund 75 Minuten.