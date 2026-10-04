i Noch vor einem Jahr wurde in der Stadthalle im Sommer eisgelaufen. Denise Auer 27.000 Schüler betroffen Eis-Stadthalle zu: Kinder müssen quer durch Wien fahren Die Wiener Eis-Stadthalle bleibt geschlossen. Rund 27.000 Kindergarten- und Schulkinder nutzen die Halle normalerweise jedes Jahr. Von Wien Heute 04.10.2026, 12:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jugendliche, die in Wien eislaufen wollen, haben es in diesem Schuljahr schwer. Die Eisstadthalle ist geschlossen, besonders betroffen sind neben Vereinen und Freizeitsportlern auch Schulen und Kindergärten. Rund 100.000 Menschen nutzten die Eis-Stadthalle pro Jahr – darunter etwa 27.000 Kindergarten- und Schulkinder. Zahlreiche Klassen absolvierten dort ihren Eislaufunterricht.

Aus nach Songcontest

Nach dem Eurovision Song Contest im Mai 2026 hätte die Eis-Stadthalle ursprünglich wieder in Betrieb gehen sollen. Doch daraus wurde nichts. Grund für die Schließung ist die rund 70 Jahre alte Ammoniak-Kühlanlage. Im August hieß es, dass zunächst das Ammoniak entsorgt und anschließend der Zustand der einzelnen Komponenten geprüft werden müsse.

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ÖVP fordert Klarheit

Die Wiener Volkspartei drängt nun auf eine rasche Wiedereröffnung. "Mit Beginn des neuen Schuljahres zeigt sich noch deutlicher, welche enorme Bedeutung die EisStadthalle für Wien hat", so ÖVP-Sportsprecherin Kasia Greco. Es gehe nicht nur um Leistungs- und Vereinssport. Viele Kinder würden dort im Unterricht ihre ersten Erfahrungen auf dem Eis sammeln. Greco warnt angesichts der Debatte über Bewegungsmangel bei Kindern davor, eine wichtige Sportstätte auf unbestimmte Zeit geschlossen zu lassen.

VP-Sportsprecherin Kasia Greco und VP-Fünfhaus-Obmann Felix Ofner. VP Wien

"Für Schulklassen gibt es keine Alternative"

Auch der ÖVP-Bezirksparteiobmann von Rudolfsheim-Fünfhaus, Felix Ofner, drängt auf eine Lösung. "Seit Generationen lernen Kinder aus unserem Bezirk und dem Westen Wiens in der Eis-Stadthalle eislaufen." Die beiden anderen Eishallen Wiens befinden sich in Favoriten und der Donaustadt. Für Schulklassen seien diese laut Ofner kein gleichwertiger Ersatz: "Sie können für eine Unterrichtseinheit nicht quer durch Wien zu einer der beiden anderen Eishallen fahren."

3.600 Unterschriften

Bereits im Sommer unterstützte die Wiener ÖVP eine Petition zum Erhalt der Eis-Stadthalle. Nach Angaben der Partei haben inzwischen mehr als 3.600 Menschen die Petition "Rettet die Eis-Stadthalle!" unterstützt.

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Erhalt der Eishalle gefordert

Auch im Wiener Gemeinderat war die Zukunft der Eis-Stadthalle zuletzt Thema. Am 23. September wurden Anträge zur Sanierung beziehungsweise Wiederinbetriebnahme der Anlage behandelt. Die Oppositionsanträge fanden dabei nicht die notwendige Mehrheit. Die ÖVP fordert den langfristigen Erhalt der Halle C als Eissportstätte und verlangt, die notwendigen Schritte zur Instandsetzung beziehungsweise Wiederinbetriebnahme einzuleiten.