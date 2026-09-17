i Vizebürgermeisterin Novak mit Omi und Circus-Direktor Bernhard Paul. Stadt Wien Premiere in Wien "Kindheitstraum erfüllt"– Novak mit Omi bei Roncalli Premiere für die Jubiläumsshow des Circus Roncalli am Wiener Rathausplatz! Vizebürgermeisterin Barbara Novak kam mit einem besonderen Gast. Von Thomas Peterthalner 17.09.2026, 10:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Premiere und Rückkehr zu den Wurzeln am Mittwoch (16.9.) für den Circus Roncalli am Wiener Rathausplatz. Vor 50 Jahren nahm Bernhard Pauls großer Circus-Traum in Wien seinen Anfang. Jetzt feierte der Roncalli-Gründer hier sein 50. Show-Jubiläum. Die festliche Gala-Premiere begeisterte mit grandiosen Artisten das Publikum – darunter viele bekannte Persönlichkeiten.

Novak kam mit Omi

Vizebürgermeisterin Barbara Novak (SP) ließ sich die Show am Rathausplatz nicht entgehen, sie kam mit einem besonderen Gast. Ihre Omi begleitete Novak zur Premiere. Die rüstige Wienerin freute sich sehr auf die Premiere – und konnte auch mit Circus-Gründer Bernhard Paul plaudern.

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Vizebürgermeisterin Barbara Novak bei 50 Jahre Zirkus Roncalli Stadt Wien/Bubu Dujmic

"Kindheitstraum erfüllt"

"Es freut mich ganz besonders, diesen außergewöhnlichen Abend am Wiener Rathausplatz erleben zu dürfen. Schon als Kind träumte meine Omi davon, den traditionsreichen Circus auf seinen Reisen zu begleiten", erzählt Novak. "Für sie geht damit ein Kindheitstraum in Erfüllung. So schafft es Circus Roncalli seit Generationen, Menschen zu begeistern, zu berühren und ihre Augen zum Leuchten zu bringen", so die Vizebürgermeisterin.

"Strahlkraft von Wien aus"

"Ich bin stolz darauf, welche internationale Strahlkraft Roncalli von Wien aus entfaltet und wie es Menschen aller Generationen miteinander verbindet und bedanke mich bei Bernhard Paul und dem gesamten Team für unvergessliche Momente", so Novak.

Emotionaler Moment

Einer der emotionalsten Momente des Abends gehörte übrigens bei der Premiere Lili Paul-Roncalli. Sie kehrte für das Jubiläum in die Manege zurück und präsentierte eine eigens choreografierte Show-Einlage als Hommage an ihren Papa Bernhard Paul.

Die Bilder des Tages i ?

Bei der Eröffnung zeigte er sich sichtlich stolz auf seine Tochter: "Da bin ich stolz drauf … meine kleine Tochter. Sie ist mutig." Das Circus-Theater gastiert noch bis 11. Oktober am Wiener Rathausplatz.