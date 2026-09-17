i Probe-Esser Julian testete Chickenburger und Fries. Denise Auer Klassiker aus Korea und USA Seoul trifft New York – Food-Trend nun auch bei uns Hühnchen mit amerikanischem Twist: Der Imbissstand "Fryz" hat einen neuen Standort eröffnet. Trüffelpommes und Co. gibt es jetzt auch in der U-Bahn. Von Österreich Heute 17.09.2026, 07:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Amerika trifft Asien: In den Wiener Stadtbahnbögen werden Foodies nun am Wochenende bis drei Uhr früh mit Fingerfood versorgt. Der beliebte Imbiss "Fryz" hat in der U-Bahn-Station Alser Straße einen neuen Standort eröffnet.

"Fried Chicken bekommt man in Seoul oder New York an jeder Ecke. In Wien hat uns genau das gefehlt – also haben wir es selbst gemacht", so die Betreiber im "Heute"-Talk.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

FRYZ in der Alserstraße i ?

Koreanisch-amerikanischer Mix

Wie im ersten Standort von "Fryz" gibt es auch in der Alser Straße natürlich die Klassiker: Neben den beliebten Chickentenders wird das Hühnchen auch im Burger-Format angeboten. Mit Käse und Geschmacksrichtungen wie Buffalo Ranch oder dem Bestseller Truffle Honey Parm gibt es eine breite Auswahl für Fast-Food-Fans.

Für alle, die fleischlos unterwegs sind, gibt es die "Not Chicken Bites" aus Karfiol sowie Corn Ribs oder Coleslaw. Ein Hit sind laut dem Lokal die Pommes, die mit Trüffel verfeinert werden.

Google Map anzeigen

Weitere Standorte geplant

Seit rund zwei Wochen hat der neue Standort von "Fryz" geöffnet. "Die Alser Straße ist unser zweiter Standort – und ganz sicher nicht unser letzter", sind sich die Betreiber sicher.

Die Preise der neuen Location: Ein Burger kostet 9,90 Euro, in der Kombi mit Pommes und Sauce sind es 12,90 Euro. Die Truffle Fries gibt es für 5,90 Euro. Für die Korean Not Chicken Bites zahlt man 7,90 Euro.