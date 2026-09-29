i Barbara Staudinger, Direktorin des Jüdischen Museums Wien JMW/Ouriel Morgensztern Entscheidung gefallen Jüdisches Museum in Wien – das ist die neue Chefin Barbara Staudinger bleibt Geschäftsführerin des Jüdischen Museums Wien. Die Findungskommission entschied sich einstimmig für sie. Von Thomas Peterthalner 29.09.2026, 12:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Barbara Staudinger bleibt an der Spitze des Jüdischen Museums Wien. Nach Abschluss des Auswahlverfahrens wurde die bisherige Geschäftsführerin erneut bestellt. Die Entscheidung der Findungskommission fiel einstimmig.

Der Wiederbestellung war eine öffentliche Ausschreibung vorausgegangen. Diese wurde am 27. Juni 2026 veröffentlicht, die Bewerbungsfrist lief ein Montag länger. Begleitet wurde das Verfahren von der Personalberatung Lindlpower.

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Drei Bewerbungen

Insgesamt gingen drei Bewerbungen ein – neben einer Frau gab es drei männliche Bewerber. Nachdem eine Bewerbung zurückgezogen worden war, wurden eine Frau und ein Mann zu einem Hearing am 14. September 2026 eingeladen. Der Kommission gehörten Dwora Stein, Ariel Muzicant, Matti Bunzl, Karin Ramser und Martin Posch an. Am Ende fiel die Entscheidung einstimmig auf die bisherige Geschäftsführerin Staudinger.

"Themen für breites Publikum"

"Barbara Staudinger ist es gelungen, historische Themen einem breiten Publikum zugänglich zu machen und unterschiedliche Generationen anzusprechen. Ich freue mich, dass sie diesen Weg fortsetzt", erklärt Vizebürgermeisterin Barbara Novak.

Finanzstadträtin Barbara Novak (SP): "Ich freue mich, dass sie diesen Weg fortsetzt." Denise Auer

Kulturstadträtin lobt "klare Handschrift"

Auch Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler begrüßt die Entscheidung. Staudinger habe dem Museum in den vergangenen Jahren eine "klare Handschrift" gegeben und jüdische Geschichte und Gegenwart miteinander verbunden. Karin Ramser, Geschäftsführerin der Wien Holding, bezeichnet die einstimmige Entscheidung als "starkes Zeichen des Vertrauens" in Staudinger und ihre Arbeit.

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"Museum als lebendiger Ort"

Staudinger selbst freut sich über ihre Wiederbestellung: "Gemeinsam mit meinem Team möchte ich das Museum als lebendigen Ort der Auseinandersetzung mit jüdischer Geschichte und Gegenwart weiter stärken und Menschen unterschiedlicher Generationen und Hintergründe erreichen."

Große Ausstellungen geplant

In den kommenden Jahren sind große Ausstellungen zur jüdischen Geschichte Wiens vorgesehen. Auch Gegenwarts- und Zukunftsfragen sowie Themen der Erinnerungskultur sollen eine wichtige Rolle spielen. Zudem will das Museum Wiener erreichen und den touristischen Bereich ausbauen.

Die Bilder des Tages i ?

Wien Holding

Das Jüdische Museum Wien gehört zur Wien Holding und ist an zwei Standorten vertreten - in der Dorotheergasse und am Judenplatz. Im Mittelpunkt stehen die Geschichte und Gegenwart der Wiener Juden sowie jüdische Religion und Kultur.