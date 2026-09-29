Jüdisches Museum in Wien – das ist die neue Chefin

Barbara Staudinger bleibt an der Spitze des Jüdischen Museums Wien. Nach Abschluss des Auswahlverfahrens wurde die bisherige Geschäftsführerin erneut bestellt. Die Entscheidung der Findungskommission fiel einstimmig.
Der Wiederbestellung war eine öffentliche Ausschreibung vorausgegangen. Diese wurde am 27. Juni 2026 veröffentlicht, die Bewerbungsfrist lief ein Montag länger. Begleitet wurde das Verfahren von der Personalberatung Lindlpower.
Insgesamt gingen drei Bewerbungen ein – neben einer Frau gab es drei männliche Bewerber. Nachdem eine Bewerbung zurückgezogen worden war, wurden eine Frau und ein Mann zu einem Hearing am 14. September 2026 eingeladen. Der Kommission gehörten Dwora Stein, Ariel Muzicant, Matti Bunzl, Karin Ramser und Martin Posch an. Am Ende fiel die Entscheidung einstimmig auf die bisherige Geschäftsführerin Staudinger.
"Barbara Staudinger ist es gelungen, historische Themen einem breiten Publikum zugänglich zu machen und unterschiedliche Generationen anzusprechen. Ich freue mich, dass sie diesen Weg fortsetzt", erklärt Vizebürgermeisterin Barbara Novak.
Auch Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler begrüßt die Entscheidung. Staudinger habe dem Museum in den vergangenen Jahren eine "klare Handschrift" gegeben und jüdische Geschichte und Gegenwart miteinander verbunden. Karin Ramser, Geschäftsführerin der Wien Holding, bezeichnet die einstimmige Entscheidung als "starkes Zeichen des Vertrauens" in Staudinger und ihre Arbeit.
Staudinger selbst freut sich über ihre Wiederbestellung: "Gemeinsam mit meinem Team möchte ich das Museum als lebendigen Ort der Auseinandersetzung mit jüdischer Geschichte und Gegenwart weiter stärken und Menschen unterschiedlicher Generationen und Hintergründe erreichen."
In den kommenden Jahren sind große Ausstellungen zur jüdischen Geschichte Wiens vorgesehen. Auch Gegenwarts- und Zukunftsfragen sowie Themen der Erinnerungskultur sollen eine wichtige Rolle spielen. Zudem will das Museum Wiener erreichen und den touristischen Bereich ausbauen.
Das Jüdische Museum Wien gehört zur Wien Holding und ist an zwei Standorten vertreten - in der Dorotheergasse und am Judenplatz. Im Mittelpunkt stehen die Geschichte und Gegenwart der Wiener Juden sowie jüdische Religion und Kultur.