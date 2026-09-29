i Mohamad E. (36) ist beim AMS gemeldet, er sucht seit Jahresbeginn einen Job als Junior Software-Entwickler. Sabine Hertel, zVg Liegt es am Namen? 500 Bewerbungen, aber Mohamad kassiert nur Absagen Vier Jahre Lehre und Erfahrung als Software-Entwickler – trotzdem findet Mohamad E. (36) keinen Job. Der Wiener ist seit Jänner auf Arbeitssuche. Von Wien Heute 29.09.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Nach hundert Bewerbungen habe ich aufgehört zu zählen", erzählt Mohamad E. im Gespräch mit "Heute". Der 36-Jährige sucht seit Anfang des Jahres intensiv nach einer Stelle als Software-Entwickler. Mittlerweile schätzt er, dass mehr als 500 Bewerbungen bei Unternehmen gelandet sind.

In den vergangenen neun Monaten bewarb sich der IT-Experte bei Unternehmen in der Nähe von Wien, aber auch bei Firmen in Niederösterreich und Oberösterreich. "Ich habe sowohl große als auch kleine Unternehmen ausprobiert, ebenso etablierte und neu gegründete Firmen, bei denen man eigentlich davon ausgehen könnte, dass die Chancen auf eine Einstellung etwas höher sind", berichtet Mohamad E.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die Bilanz fällt ernüchternd aus: "Ich hatte bisher noch keine einzige Einladung zu einem Job-Interview – entweder kam eine sofortige Absage oder lediglich ein kurzes Telefonat zum gegenseitigen Kennenlernen von vielleicht zehn Minuten. Danach wurde die Angelegenheit nicht weiterverfolgt", ist der 36-Jährige frustriert.

Lehrabschluss-Prüfung im September 2025

Dabei hat der Wiener erst im September 2025 seine Lehrabschluss-Prüfung als Software-Entwickler an der Landesberufsschule für IT in Pöchlarn (NÖ) absolviert. Sein Lebenslauf zeigt zudem, dass er ab Oktober 2021 bei einem Unternehmen in St. Pölten als Lehrling, und nach Abschluss der Lehre dort als Junior Software Developer tätig war.

Während dieser Zeit entwickelte der gebürtige Syrer Unternehmensanwendungen im Front- und Backend sowie die Anbindung und Wartung von SQL-Server-Datenbanken. Auch Testing, Debugging, Refactoring und die Zusammenarbeit mit erfahrenen Entwicklern waren Teil seiner Tätigkeit.

Seit zehn Jahren in Österreich

Seine Kenntnisse beschränken sich aber nicht nur auf die Lehrzeit. Bereits von 2012 bis 2014 war Mohamad E. nach eigenen Angaben in Damaskus (Syrien) selbstständig als Software-Entwickler tätig und programmierte unter anderem mit JavaScript, HTML, CSS, PHP und MySQL.

2016 kam er nach Österreich: Auch hier absolvierte er weitere Programmierkurse sowie Deutschkurse von A1 bis B2. Der 36-Jährige beschreibt sich selbst als Software-Entwickler mit Schwerpunkt auf C#, .NET und Webentwicklung. Besonders interessiert ihn die Entwicklung "stabiler, skalierbarer und wartbarer Anwendungen".

Die Bilder des Tages i ?

Wiener würde pendeln

Der Wiener, der in Simmering wohnt, ist beim AMS gemeldet und bewirbt sich laufend weiter. Seine Jobsuche beschränkt sich dabei nicht nur auf die Bundeshauptstadt. "Ich lebe in Wien, würde aber natürlich auch wieder nach Niederösterreich pendeln", sagt er.

Integrations-Schwerpunkt bei AMS

Für Mohamad E. ist besonders schwer nachvollziehbar, dass er trotz Ausbildung und praktischer Erfahrung kaum über die erste Stufe eines Bewerbungsverfahrens hinauskommt. "Die Situation ist in jedem Fall wirklich erschreckend und meiner Meinung nach etwas, worüber man berichten sollte." Aufgeben will der 36-Jährige dennoch nicht. Das AMS setzt heuer einen Schwerpunkt auf Integration von Personen mit Migrations- und Fluchterfahrung, hilft beispielsweise auch mit eigenen Jobbörsen