i Matthäus Zelenka verlässt die Wiener Stadthalle schon Ende September. Helmut Graf Schneller Wechsel Stadthallen-Chef Zelenka geht nun früher als geplant Matthäus Zelenka verlässt die Wiener Stadthalle schon Ende September. Sein Vertrag wäre eigentlich noch bis Ende Jänner 2027 gelaufen. Von Wien Heute 28.09.2026, 20:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei der Wiener Stadthalle kommt es früher als geplant zu einem Wechsel in der Chefetage. Co-Geschäftsführer Matthäus Zelenka scheidet schon mit Ende September aus dem Unternehmen aus. Damit endet sein ursprünglich bis Ende Jänner 2027 laufender Vertrag vier Monate früher als geplant. Thomas Waldner, der seit dem Vorjahr gemeinsam mit Zelenka die Geschäfte führt, übernimmt künftig alleine. Zelenkas Posten wird nicht nachbesetzt.

Kritik an Zelenkas Führungsstil

Zelenka war 2024 zum alleinigen Chef der Wiener Stadthalle gemacht worden. Die Wien Holding begründete diesen Schritt damals mit "strategischen und ökonomischen" Überlegungen. In der Folge gab es laut "Kurier" Kritik aus Mitarbeiterkreisen an seinem Führungsstil. Auch eine Prokuristin, die als enge Vertraute Zelenkas galt, stieß laut Berichten bei Teilen der Belegschaft auf Ablehnung.

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Nur noch ein Chef

Im Vorjahr wurde schließlich Thomas Waldner, zuvor Chef von Wien Ticket, zum zweiten Geschäftsführer bestellt. Besonders rund um den Eurovision Song Contest 2026 erhielt Waldner weitreichende Befugnisse. Nun wird Waldner alleiniger Geschäftsführer. Die Wien Holding bestätigte, dass Zelenkas Stelle nicht neu besetzt wird.

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"Erfahrener Geschäftsführer"

Mit Waldner verfüge die Stadthalle "über einen äußerst erfahrenen Geschäftsführer, der das Haus und seine Herausforderungen bestens kennt", heißt es aus der Wien-Holding laut "Kurier". Offiziell ist von einem einvernehmlichen Abschied Zelenkas die Rede. Er habe "den Wunsch geäußert, sich beruflich neuen Herausforderungen zu widmen", erklärte die Wien Holding.