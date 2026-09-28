i Geschäftsführerin Christina Eder bietet im "Feinspiel" Kniffliges an. Sabine Hertel Anregung fürs Gehirn Analog statt digital – Wiener Store gibt Rätsel auf Im "Feinspiel" in der Wiener City kommen Liebhaber kleiner, kniffliger Rätsel auf ihre Kosten. Geboten werden Puzzles, Boxen und Labyrinthe. Von Wien Heute 28.09.2026, 06:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Welt abseits von schnelllebigen Kurzvideos, stupidem Handy-Scrollen und Computerspielen – ja, die gibt es. Das "Feinspiel" in der Habsburgergasse 4 (Wien-Innere Stadt) hat sich ganz dem analogen Denken verschrieben. Das Konzept: hochwertige, handgefertigte Geduldsspiele als bewusster Gegenpol zur digitalen Dauerbeschäftigung.

"Ich bin durch Zufall auf einen Anbieter solcher Spiele gestoßen. Es ist eine total nette Abwechslung zum Digitalen", erklärt "Feinspiel"-Geschäftsführerin Christina Eder (34). Alle angebotenen Produkte sollen die grauen Hirnzellen anregen und gewohnte Denkmuster durchbrechen.

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Spiele fördern Konzentration und Logik

Jedes Spiel ist aus hochwertigem Holz gefertigt und wurde mit Liebe zum Detail entworfen. Vom klassischen "Denkspiel" über Labyrinthe bis hin zu modernen, kreativen Varianten. Sie fördern nicht nur Geduld, Logik, Konzentration und Geschicklichkeit, sondern machen auch einfach Spaß – ob für Kinder oder Erwachsene.

Angeboten werden etwa 2D- und 3D-Puzzles, Labyrinthe, Trickboxen oder Metall- und Tangram-Spiele. Viele der angebotenen Spiele stammen aus deutschen Manufakturen und werden seit über 40 Jahren in traditioneller Handarbeit gefertigt.

Trickboxen als schöne Deko-Objekte

Ergänzt wird das Sortiment durch elegante Schachbretter, raffinierte Rätselboxen, herausfordernde Zauberwürfel (etwa in Ei-Form) und Escape-Games für zuhause: "Vom Einsteiger bis zum Profi ist alles dabei. Für sehr leichte Spiele benötigt man etwa zehn Minuten, bei anderen muss man monatelang tüfteln", meint Eder.

Besonders beliebt sind laut Eder etwa die Schachspiele (hergestellt in Griechenland) und die Trickboxen: "Die Trickboxen sind auf der einen Seite sehr kniffelig, auf der anderen Seite aber auch sehr schöne Deko-Objekte. Auch 2D-Puzzles sind als Mitbringsel sehr gefragt."

Spiele-Boutique "Feinspiel" in der City i ?

Große Auswahl an Denkspielen

Preislich beginnen die Mini-Spiele bei 5 Euro, Zauberwürfel und Tangrame gibt es ab 15 Euro, 2D-Puzzles ab 20 Euro, Schachspiele kosten etwa 90 bis 250 Euro. "Der durchschnittliche Einkauf liegt bei etwa 20 bis 200 Euro", so Eder. Das Angebot im "Feinspiel" ist groß, eine ausführliche Beratung hilft bei der Auswahl des passenden Denkspiels.