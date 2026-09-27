i Zur Belohnung gibt es nach dem Yoga Kaffee und Kuchen. iStock (Symbolbild) Monat der Senioren "Yoga mit Sahne" – dieses kuriose Event startet in Wien Bewegung trifft Genuss: Beim "Yoga mit Sahne"-Event in Hernals geht es zuerst auf die Matte und danach gemeinsam ins Kaffeehaus. Von Wien Heute 27.09.2026, 18:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erst den Körper dehnen, dann zur Belohnung Kaffee und Kuchen: Mit einem ungewöhnlichen Angebot startet Wien in den diesjährigen "Monat der Senior:innen". Am 1. Oktober findet in Hernals das Event "Yoga mit Sahne – das genussvolle Yogaevent" statt.

Los geht es im Yogastudio H1 in der Hormayrgasse 1 im 17. Bezirk. Von 10 bis 12 Uhr steht zunächst eine entspannte Yogaeinheit auf dem Programm. Danach geht es gemeinsam ins Café – nach dem Motto: erst etwas für die Fitness, dann etwas für den Genuss. ´

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Yoga inklusive Kaffeehaus-Besuch

Für das zweistündige Programm werden fünf Euro verlangt. Als Sahnehäubchen gibt es zu jedem gekauften Getränk eine kleine Mehlspeise gratis dazu. Laut Programmheft ist eine Anmeldung bis 30. September erforderlich (Info: kukurma.at) . Maximal 14 Personen können teilnehmen.

"Yoga mit Sahne" ist nur eines von rund 250 Angeboten, die im Oktober unter dem Motto "Gemeinsam was erleben" auf Wiener ab 60 Jahren warten. Das Programm reicht von Tanz, Musik und Sport über Vorträge und Ausflüge bis zu Nachbarschaftsinitiativen. Organisiert wird der Monat von Sabine Hofer-Gruber, Senior:innenbeauftragte der Stadt Wien, gemeinsam mit zahlreichen Kooperationspartnern.

Mehr als 40 Digital-Angebote

Ein besonderer Schwerpunkt liegt heuer auf der Digitalisierung. Mehr als 40 Veranstaltungen sollen ältere Wiener dabei unterstützen, Smartphone, Internet und Online-Services sicher und selbstständig zu verwenden.

So gibt es etwa eine Digitalambulanz des Wiener Hilfswerks. Dort können Teilnehmer mit Smartphone, Laptop oder Tablet vorbeikommen und Fragen zu digitalen Problemen stellen. Auch Angebote zur digitalen Gesundheitskompetenz stehen auf dem Programm.

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Einen ganzen Monat lang Programm

Daneben wird es durchaus ungewöhnlich: Die Heidi Horten Collection lädt beispielsweise zu einer Führung zum Thema "Skandalkunst", bei der Werke im Mittelpunkt stehen, die einst für Aufregung sorgten und später zu Ikonen wurden. Im Tageszentrum Währing wiederum können Senioren bei einem "Kaffee-Plauscherl mit der Grätzlpolizei" Fragen rund um Sicherheit im digitalen Raum stellen.

Der "Monat der Senior:innen" läuft vom 1. bis 31. Oktober 2026. Die Veranstaltungen finden an zahlreichen Orten in ganz Wien statt. Das komplette Programm ist im Online-Kalender der Wiener Senior:innen abrufbar.