i Entlang des Donaukanals gibt es einige Möglichkeiten für legale Graffiti-Kunst. APA-Images / AFP / JOE KLAMAR Graffiti-Flächen in Wien Neue Wienerwände – hier darf legal gesprayt werden Die Stadt baut das Angebot der Wienerwände weiter aus. An sechs neuen Standorten können sich Graffiti-Künstler austoben. Von Wien Heute 27.09.2026, 13:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer in Wien legal sprayen will, bekommt künftig mehr Möglichkeiten: Das Wienerwand-Netz wächst um mehrere Standorte. Fünf neue Flächen wurden bereits eröffnet, weitere kommen in den nächsten Wochen dazu.

"Jugendliche haben sich mehr Orte gewünscht, an denen sie legal sprayen und ihre Ideen sichtbar machen können. Genau das setzen wir jetzt um. Eine Wienerwand ist ein Freiraum, in dem Jugendliche selbst entscheiden, was sie gestalten – und dabei Verantwortung für den gemeinsamen Ort übernehmen", sagt Claudia Regan, Leiterin der WIENXTRA-Jugendinfo.

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Sechs neue Standorte

Aktuell gibt es in Wien 23 Wienerwände. Mit der Erweiterung kommen mehrere neue Flächen dazu. Bereits eröffnet sind Standorte am Lorettoplaza beim Skatepark in Floridsdorf, im Vilma-Neuwirth-Park im 2. Bezirk, im Resselpark, im Dingelstedtpark und auf der Donauinsel beim Steinitzsteg.

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Weitere Wienerwände entstehen bei der Freien Mitte, im Schubertpark sowie bei den Gemeindebauten Bertha-von-Suttner-Hof und Karl-Wrba-Hof. Diese Flächen werden in Kürze mit dem Wienerwand-Logo gekennzeichnet.

"Kinder und Jugendliche wollen ihrer Stadt ihre eigene Handschrift geben. Dafür haben sie sich mehr Orte gewünscht, an denen sie legal sprayen können und diese Idee bei der Kinder- und Jugendmillion eingebracht", sagt Vizebürgermeisterin und Jugendstadträtin Bettina Emmerling (NEOS).

Kostenlos und ohne Anmeldung

Die ausgewiesenen Wienerwände können grundsätzlich kostenlos und ohne Voranmeldung genutzt werden. Alle offiziell freigegebenen Wienerwände werden mit dem Tauben-Symbol gekennzeichnet. Spraydosen müssen selbst mitgebracht werden. Ältere Werke dürfen übermalt werden – allerdings soll dabei auf die Arbeiten anderer Rücksicht genommen werden. Verboten sind diskriminierende oder verhetzende Inhalte sowie kommerzielle Werbung. Auch Müll und leere Spraydosen müssen wieder mitgenommen oder fachgerecht entsorgt werden.

Die Wienerwand gibt es bereits seit 2005. Die ersten legalen Flächen entstanden nach dem "Wiener Graffiti Konzept" aus dem Jahr 2004. Seit 2025 betreut die WIENXTRA-Jugendinfo die Initiative im Auftrag der Stadt Wien.