i Partystimmung mit lauter Musik quer durch Favoriten (Symbolfoto). iStock Party machen beim Laufen "Running Rave" – dieser Trend hat uns jetzt erreicht Am Sonntag wird Favoriten zur Laufstrecke: Bei einem rund sechs Kilometer langen Running Rave geht es vom Hauptbahnhof zum Laaer Berg. Von Österreich Heute 26.09.2026, 15:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Laufschuhe an und Musik aufgedreht: Am Sonntag, dem 27. September, zieht ein ungewöhnlicher Lauf durch den 10. Bezirk. Der "Not Born Here Running Club" von Vienna Würstelstand veranstaltet gemeinsam mit dem FAVORITE FALL Festival einen sogenannten Running Rave durch Favoriten.

Ein klassischer Laufbewerb ist nicht zu erwarten: Soundbikes sorgen unterwegs für Musik, die Teilnehmer sollen gemeinsam laufen, tanzen und Wien-Favoriten in eine bewegte Party verwandeln. Das Lauftempo ist bei diesem Event uninteressant, es geht um Party und Spaß beim Sport.

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Los geht es um 13 Uhr beim Wiener Hauptbahnhof. Von dort führt die rund sechs Kilometer lange Strecke durch das Sonnwendviertel, vorbei an der Absberggasse und der alten Brotfabrik weiter zum Böhmischen Prater. Über den Stadtwanderweg 7 geht es schließlich zum Volkspark Laaer Berg.

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Wer nicht die gesamte Strecke laufen möchte, kann jederzeit aussteigen. Auch nur zwei Kilometer mitzulaufen und danach etwa bei der Brotfabrik auf einen Kaffee einzukehren, ist laut Veranstalter ausdrücklich erlaubt. Es soll ein Rave und kein Rennen sein.

Abschluss ist eine weitere Party

Das Ziel liegt direkt bei der Abschlussparty des FAVORITE FALL Festivals im Volkspark Laaer Berg. Dort steigt eine Tagesparty, es gibt Hula-Hoop-Workshops sowie ein Freiluftkino mit dem Cycle Cinema Club.

Die Bilder des Tages i ?

Mitmachen kann grundsätzlich jeder. Einen fixen Eintrittspreis gibt es nicht, stattdessen können Teilnehmer einen Betrag nach eigenem Ermessen spenden. Veranstaltet wird der Lauf in Kooperation mit FAVORITE FALL und Horizon Beats.