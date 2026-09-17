i Der Violapark bietet auf 6.200 Quadratmetern mehr Grün und einen Spielplatz mit Krokusblüte-Gerüst. StadtWien/Markus Wache Mehr Grün Neuer Park eröffnet – das erwartet Wiener jetzt Favoriten ist um eine Grünoase reicher: Der neue Violapark ist fertig und ab sofort geöffnet. Auf 6.200 Quadratmetern warten 57 neue Bäume. Von Wien Heute 17.09.2026, 14:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mehr Grün für den 10. Bezirk: Der neue Violapark neben der Generali Arena ist fertiggestellt. Die 6.200 Quadratmeter große Anlage soll Erholung, Spielmöglichkeiten und mehr Platz für die Natur miteinander verbinden. Dafür wurden 57 neue Bäume und mehr als 1.000 Sträucher gepflanzt.

Hinzu kommt eine 1.400 Quadratmeter große Blumenwiese. Bei der Auswahl der Bäume achteten die Wiener Stadtgärten besonders darauf, dass diese mit Hitze gut zurechtkommen sowie bienen- und vogelfreundlich sind.

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Stadtrat Jürgen Czernohorszky (l.) und Bezirksvorsteher Marcus Franz freuen sich über den neuen Violapark. StadtWien/Markus Wache

Blumenwiese als Insekten-Buffet

Auch heimische Sträucher und die Blumenwiese sollen Kleintieren und Insekten Nahrung und Lebensraum bieten. Von der insgesamt 3.200 Quadratmeter großen Rasenfläche wurden zudem 500 Quadratmeter mit Frühjahrsblühern bepflanzt. Diese sollen bereits kurz nach dem Winter für Farbe sorgen – und gleichzeitig Insekten früh im Jahr Nahrung bieten.

"Durch die durchdachte Gestaltung ist der neue Violapark ein Gewinn auf allen Ebenen: Für die Menschen, die hier schöne Stunden verbringen können sowie für die Natur, die wertvollen Lebensraum erhalten hat. Hier ist eine klimafitte Grünoase für Flora und Fauna entstanden – mit Raum für Erholung, Spiel und Begegnung", so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) in einer Aussendung.

Krokusblüte als Klettergerüst

Vor allem für Familien gibt es einiges zu entdecken. Herzstück für die jüngsten Besucher ist ein rund 500 Quadratmeter großer Spielbereich. Dort stehen Schaukeln, ein Dreh-Karussell und ein besonderes Klettergerüst in Form einer Krokusblüte bereit. An heißen Tagen soll ein Brunnen mit Wasserlauf für Abkühlung sorgen. Wer es lieber ruhiger angeht, findet Sitzmöglichkeiten sowie eine Pergola mit Sitzkombination und Schatten.

Mit dem Park wurde außerdem eine neue Fußwegverbindung zwischen der Erich-Sokol-Gasse und der Laaer-Berg-Straße geschaffen. Entlang der Wege wurden zusätzliche Blühsträucher gepflanzt.

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Parkoffensive in Favoriten

Bezirksvorsteher Marcus Franz (SPÖ) verweist auf weitere neue Grünflächen im Bezirk: "Die Parkoffensive der vergangenen Jahre, bei der in Favoriten viele neue Parks geschaffen wurden – etwa der Tangentenpark, der Walter-Kuhn-Park oder jüngst die neue Grünanlage Sonnwendviertel – kann sich sehen lassen. Der neue Violapark reiht sich hier nahtlos ein", so Franz.