i Die Kindergesundheitstage bieten Gratis-Gesundheitschecks und ein vielfältiges Programm. organmodelle.de, Uniqua/Markus Frühmann/www.lefti.at Im Cape 10 Premiere in Wien! Gratis-Gesundheitschecks für Kinder Sehen, Hören, Zähne und psychische Gesundheit: Bei den ersten Cape 10 Kindergesundheitstagen im November können Kinder kostenlos durchgecheckt werden. Von Wien Heute 17.09.2026, 13:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wie gut sieht mein Kind? Ist beim Hören alles in Ordnung? Wie steht es um Zähne, Wachstum und Bewegungsapparat? Antworten auf solche Fragen sollen Familien bei einem neuen kostenlosen und mehrsprachigen Angebot bekommen – eine Premiere in Wien.

Am 6. und 7. November 2026 veranstaltet das Cape 10 in der Alfred-Adler-Straße 1 (Favoriten) erstmals die Kindergesundheitstage. Das Angebot richtet sich an Familien mit Kindern von 0 bis 14 Jahren. Herzstück sind insgesamt acht Gesundheits-Checks.

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Acht Gesundheitschecks für Kinder

Überprüft werden unter anderem Sehen, Hören, Zähne, Wachstum und Orthopädie. Auch Angebote rund um psychische Gesundheit und Entwicklung sind vorgesehen. "Für mich geht mit den Kindergesundheitstagen ein persönlicher Traum in Erfüllung – es ist mir eine Herzensangelegenheit diese hier im Haus zu machen", erklärt Siegfried Meryn, Initiator und Vorstandsvorsitzender der Cape 10 Stiftung.

Das Konzept soll bewusst niederschwellig sein. Die Checks ersetzen weder eine reguläre kinderärztliche Untersuchung noch eine notwendige medizinische Behandlung. Vielmehr sollen sie eine erste Orientierung geben und mögliche Auffälligkeiten sichtbar machen.

Ampelsystem als Orientierung

Bei den Kindergesundheitstagen werden daher keine Diagnosen gestellt. Stattdessen ist bei den Untersuchungen ein Ampelsystem mit Rot, Gelb und Grün vorgesehen. Gesundheitslotsen und Medizinstudierende sollen Familien zudem durch die verschiedenen Stationen begleiten.

"Kindergesundheit beginnt nicht erst, wenn ein Kind akut krank ist, sondern bereits bei der aufmerksamen Begleitung seiner Entwicklung. Wir sehen in vielen Bereichen, dass Kinder und Jugendliche heute stärker belastet sind – Bewegungsmangel, Haltungsschäden, Adipositas, Depressionen und Angsterkrankungen. Österreich liegt im EU-Vergleich nur auf Platz 17 der 'Gesunden Lebensjahre' – das ist beschämend. Mit Prävention könnte das verhindert werden", meint der Sprecher des medizinischen Boards der Kindergesundheitstage, Kinderarzt Klaus Vavrik.

Kindergesundheitstage im Cape 10 i ?

Auch Impfungen sind Thema

Zusätzlich gibt es Impfungen und Impfberatung. Familien können auch ihren Impfpass freiwillig überprüfen lassen. Laut Programm ist eine größere Auswahl an Impfungen (etwa Grippe und Sechsfach-Impfung) geplant, außerdem gibt es eine eigene Impfstraße.

Doch bei den Kindergesundheitstagen soll nicht nur untersucht werden. Mehr als 15 Mitmach- und Erlebnisstationen beschäftigen sich unter anderem mit Bewegung, Ernährung, mentaler Gesundheit, Schlaf, Gehirn und Gefühlen.

Medizin zum Anfassen

Kinder können etwa begehbare Modelle von Auge, Gehirn und Schlafphasen erkunden. Im Teddybär-Krankenhaus dürfen Stofftiere untersucht und behandelt werden. Ein Rettungswagen des Roten Kreuzes kann ebenfalls besichtigt werden. Auch ORF Kids ist mit einem Spaßrad und Song-Contest-Maskottchen "Auri" vor Ort.

Kindergesundheitstage Wann: 6. und 7. November (Fr., 13 bis 18 Uhr, Sa: 9 bis 17 Uhr) Wo: Cape 10, Alfred-Adler-Straße 1, 1100 Wien Eintritt frei! Programm: kindergesundheitstage.at

Weitere Stationen widmen sich etwa Atmung und Stress, Haut, Mädchengesundheit, Neurofeedback und Emotionen (MedUni Wien) sowie dem Thema MRT. Workshops zu Ernährung und ein Smoothie-Bike sind ebenfalls Teil des Programms.

Vorträge in drei Sprachen

Während die Kinder die Gesundheitswelt spielerisch entdecken, können sich Eltern informieren. Geplant sind fünf Vorträge in drei Sprachen sowie Beratungsangebote unter anderem von Arbeiterkammer und Kinderliga.

"Für Familien bedeuten die Kindergesundheitstage eine einmalige Gelegenheit, mehrere Vorsorgeuntersuchungen gebündelt, kostenlos und ohne Wartezeiten an einem einzigen Wochenende wahrzunehmen. Und während sich die Eltern über wichtige Themen informieren, entdecken die Kinder an zahlreichen Mitmach-Stationen spielerisch die Welt der Gesundheit", sagt Silvia Bruni, Geschäftsführerin von Cape 10.